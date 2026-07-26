Малайзія повертається у Формулу-1: автодром Сепанг прийме Гран-прі Бахрейну

Формула-1 додала Малайзію до свого календаря на 2026 рік як організатора Гран-прі Бахрейну, який раніше цього сезону було перенесено.

Про це повідомляє F1.

Автодром Сепанг 2–4 жовтня прийме Гран-прі Бахрейну, яке було скасовано навесні через війну на Близькому Сході.

Цікаво, що етап у Малайзії збереже офіційну назву Гран-прі Бахрейну, адже саме ця країна повністю профінансує проведення гонки.

Це буде перша гонка Формули-1 у країні з 2017 року.

"Ми раді підтвердити, що Малайзія прийме Гран-прі Бахрейну 2026 року. Вкотре наш спорт довів свою гнучкість, здатність оперативно знаходити рішення та дарувати яскраві моменти вболівальникам", – зазначив президент Ф-1 Стефано Доменікалі.

Напередодні повідомлялося, що чотириразовий чемпіон Формули-1 та пілот Ред Булл Макс Ферстаппен перебуває на фінальній стадії перемовин щодо можливого переходу до Макларен.