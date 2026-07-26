Норріс вдруге поспіль виграв Гран-Прі Угорщини
Британський пілот команди Макларен Ландо Норріс став переможцем Гран-Прі Угорщини-2026 у Формулі-1. Чинний чемпіон світу випередив нідерландця Макса Ферстаппена з Ред Булла та лідера поточного чемпіонату, італійця Кімі Антонеллі з Мерседеса.
Нагадаємо, Норріс на Гран-Прі Угорщини стартував із поул-позиції – напередодні він виграв кваліфікацію. Для британця це перша перемога у поточному сезоні та друга поспіль на Гран-Прі Угорщини.
Одразу за топ-3 фінішували два пілоти Феррарі – Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон. Останній наприкінці гонки отримав 5-секундний штраф за перевищення швидкості на піт-лейні.
Підсумкові результати:
Загальний залік:
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 219
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 169;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 150;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 138;
- Ландо Норріс (Макларен) – 128;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 109;
- Оскар Піастрі (Макларен) – 92;
- Ісак Аджар (Ред Булл) – 68;
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 43;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 42;
Після Гран-Прі Угорщини Формула-1 іде на місячну перерву.
Чемпіонат відновиться Гран-Прі Нідерландів, яке відбудеться 22-23 серпня.