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Норріс вдруге поспіль виграв Гран-Прі Угорщини

Олег Дідух — 26 липня 2026, 17:50
Норріс вдруге поспіль виграв Гран-Прі Угорщини
Ландо Норріс
Getty Images

Британський пілот команди Макларен Ландо Норріс став переможцем Гран-Прі Угорщини-2026 у Формулі-1. Чинний чемпіон світу випередив нідерландця Макса Ферстаппена з Ред Булла та лідера поточного чемпіонату, італійця Кімі Антонеллі з Мерседеса.

Нагадаємо, Норріс на Гран-Прі Угорщини стартував із поул-позиції – напередодні він виграв кваліфікацію. Для британця це перша перемога у поточному сезоні та друга поспіль на Гран-Прі Угорщини.

Одразу за топ-3 фінішували два пілоти Феррарі – Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон. Останній наприкінці гонки отримав 5-секундний штраф за перевищення швидкості на піт-лейні.

Підсумкові результати:

Загальний залік: 

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 219
  2. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 169;
  3. Джордж Расселл (Мерседес) – 150;
  4. Шарль Леклер (Феррарі) – 138;
  5. Ландо Норріс (Макларен) – 128;
  6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 109;
  7. Оскар Піастрі (Макларен) – 92;
  8. Ісак Аджар (Ред Булл) – 68;
  9. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 43;
  10. П'єр Гаслі (Альпін) – 42;

Після Гран-Прі Угорщини Формула-1 іде на місячну перерву. Чемпіонат відновиться Гран-Прі Нідерландів, яке відбудеться 22-23 серпня.

Формула 1 Ландо Норріс

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