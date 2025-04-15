Буде напружена боротьба, – Піастрі готовий до битви з Норрісом за титул чемпіона світу

Пілот Макларен Оскар Піастрі вірить, що він зможе поборотися зі своїм напарником по команді Ландо Норрісом за титул чемпіона світу цього сезону.

Слова 24-річного австралійця наводить GPBlog.

Перемога на Гран-прі Бахрейну стала для Піастрі вже другою в поточному сезоні Формули-1. Вона дозволила йому максимально наблизитися до Норріса в особистому заліку пілотів.

Враховуючи такі виступи, а також найкращий болід в пелотоні, Піастрі запитали про можливу титульну дуель з напарником.

"Чесно кажучи, я думав, що все почалося з Мельбурна. Але так, ще дуже рано. Я думаю, що на даний момент у нас є чудовий болід. Я відчуваю, що здебільшого ми змогли добре з ним попрацювати. Ми знаходимося на тих позиціях, на яких повинні бути. Думаю, це буде напружена боротьба. Я думаю, що будуть інші претенденти. Те, що ми бачили на даний момент... У нас не було постійного претендента з тижня в тиждень. Це був хтось інший, що, з точки зору чемпіонату, ускладнює життя іншим. Але так, безумовно, я думаю, що це буде важкий рік. І я думаю, що поки у нас буде найкращий болід, між мною і Ландо буде напружена боротьба", – сказав Піастрі.

Варто зазначити, що Макларен є головним претендентом на те, щоб захистити статус володаря Кубку конструкторів. "Папайя" з великим запасом очолюють залік після перших чотирьох етапів сезону.

Раніше стало відомо, що Мерседес та Джордж Расселл погодили новий контракт.

Нагадаємо, що після нинішнього сезону з календаря Формули-1 може зникнути етап однієї з культових трас "королеви автоспорту".