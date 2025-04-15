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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Буде напружена боротьба, – Піастрі готовий до битви з Норрісом за титул чемпіона світу

Олексій Погорелов — 15 квітня 2025, 23:37
Оскар Піастрі та Ландо Норріс
Оскар Піастрі та Ландо Норріс

Пілот Макларен Оскар Піастрі вірить, що він зможе поборотися зі своїм напарником по команді Ландо Норрісом за титул чемпіона світу цього сезону.

Слова 24-річного австралійця наводить GPBlog.

Перемога на Гран-прі Бахрейну стала для Піастрі вже другою в поточному сезоні Формули-1. Вона дозволила йому максимально наблизитися до Норріса в особистому заліку пілотів.

Враховуючи такі виступи, а також найкращий болід в пелотоні, Піастрі запитали про можливу титульну дуель з напарником.

"Чесно кажучи, я думав, що все почалося з Мельбурна. Але так, ще дуже рано. Я думаю, що на даний момент у нас є чудовий болід. Я відчуваю, що здебільшого ми змогли добре з ним попрацювати. Ми знаходимося на тих позиціях, на яких повинні бути. Думаю, це буде напружена боротьба.

Я думаю, що будуть інші претенденти. Те, що ми бачили на даний момент... У нас не було постійного претендента з тижня в тиждень. Це був хтось інший, що, з точки зору чемпіонату, ускладнює життя іншим. Але так, безумовно, я думаю, що це буде важкий рік. І я думаю, що поки у нас буде найкращий болід, між мною і Ландо буде напружена боротьба", – сказав Піастрі.

Варто зазначити, що Макларен є головним претендентом на те, щоб захистити статус володаря Кубку конструкторів. "Папайя" з великим запасом очолюють залік після перших чотирьох етапів сезону.

Раніше стало відомо, що Мерседес та Джордж Расселл погодили новий контракт.

Нагадаємо, що після нинішнього сезону з календаря Формули-1 може зникнути етап однієї з культових трас "королеви автоспорту".

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