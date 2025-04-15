Ферстаппена не буде: Мерседес та Расселл погодили новий контракт

Розмови щодо потенційного розставання Мерседес та Джорджа Расселла найближчим часом вщухнуть, оскільки сторони погодили новий контракт.

Про це повідомляє Motorsport.

За інформацією джерела, пілот отримає дворічну угоду з опцією продовження на 2028 рік. Повідомляється, що Расселл отримуватиме по 30 мільйонів долларів на рік. Чинний контракт 27-річного британця розрахований до кінця поточного сезону.

Продовження контракту з Расселлом закриє двері перед потенційним переходом Макса Ферстаппена, якого керівник "срібних стріл" Тото Вольфф намагався переманити рік тому.

Впевнений старт сезону 2025 року переконав німецьку команду в доцільності підписання нового угоди з Расселлом. До того ж, Мерседес також задоволений виступом новачка Андреа Кімі Антонеллі.

Нещодавно технічний директор команди Ендрю Шовлін похвалив Джорджа Расселла за те, що він підхопив статус лідера після відходу Льюїса Гамільтона.

Раніше сам Расселл оцінив нинішній склад пілотів Формули-1, порівнявши його з минулими поколіннями.