Норріс – про кваліфікацію Гран-прі США: Цим болідом неможливо керувати

Пілот Макларен Ландо Норріс зізнався, що був здивований опинитися на другому місці за підсумком кваліфікації Гран-прі США.

Слова 25-річного британця наводить Motorsport.

Час Норріса у кваліфікації спринту був на 0,587 секунди краще, за результат аналогічної сесії основної гонки. При цьому Ландо програв майже 0,3 секунди переможцю Максу Ферстаппену з Ред Булл.

На думку гонщика, умови на трасі вплинули на керованість болидом та на його підсумковий результат.

"Просто неможливо їхати, я не знаю чому. Це стало зрозуміло вже з першого сегменту, адже на кожному колі ми відставали від Макса на три десятих-півсекунди. Справа не тільки в тому, що вони були дуже сильними – скоріше, ми були повільними в К1 і були за крок від вильоту, тому після К1 я був досить стурбований. Болідом важко керувати. Кожна нерівність, кожен поребрик, кожне коло відрізняється від іншого. Машиною важко керувати, що не є типовим для нас, але очевидно, що сьогодні ми обидва (Норріс та Піастрі) мали з нею чимало труднощів. Я не знаю, чому нам набагато важче, ніж вчора, коли я почувався трохи комфортніше, і, очевидно, вчора ми були набагато швидшими за часом проходження кола, ніж сьогодні. Очевидно, що траса була трохи гіршою, вітер був трохи сильнішим, і це, здається, вплинуло на нас трохи більше, ніж на інших, тому ми спробуємо зрозуміти, чому так сталося, і винести з цього уроки. Бути другим – це майже несподіванка, тож я приймаю це", – сказав Норріс.

Гран-прі США проходитиме сьогодні, 19 жовтня. Старт гонки запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше пілот Феррарі Льюїс Гамільтон подякував команді за те, що вона прислухалася до його порад після провалу в Сінгапурі.