Прислухалися до чемпіона: поради Гамільтона допомогли Феррарі покращити результати на етапі в США

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон висловив подяку команді за те, що вона прислухалася до його порад після провального Гран-прі Сінгапуру.

Слова 40-річного британця наводить Motorsport.

Гамільтон обіцяв, що влаштує з італійською стайнею "переговори за лаштунками" через катастрофу в Сінгапурі, де у нього відмовили гальма.

За словами сера Льюїса, Скудерія взяла до уваги поради семиразового чемпіона світу, реалізувала їх на етапі в Остіні, де вона продемонструвала хороший результат у кваліфікації: Шарль Леклер стартуватиме у гонці з третього місця, а сам Гамільтон опинився п'ятим, програвши напарнику 0,1 секунди.

"Ми внесли деякі покращення в наші процеси перед цією кваліфікаційною сесією. Ми спробували щось нове, і це дійсно спрацювало, тому я дуже пишаюся командою за її відкритість і готовність до змін", – сказав Гамільтон.

На запитання, що змінилося цього вікенду, британський гонщик розповів про внесені корективи.

"Це просто те, як ми проводимо сесію. Це те, як ми спілкуємося. Це спокійний підхід. Це час, коли ми виходимо на трасу. Це температура наших шин, всі ці речі. Ми просто зробили все набагато краще в цілому. Я точно дізнався трохи більше про те, де краще розміщувати машину. В цілому, я був досить задоволений протягом усього вікенду".

Гран-прі США проходитиме сьогодні, 19 жовтня. Старт гонки запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що пілот Астон Мартін Ленс Стролл втратить п'ять позицій на старті Гран-прі США.