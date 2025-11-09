Норріс обійшов Ханта та вийшов на четверте місце в історії Макларен за кількістю поулів

Пілот Макларен Ландо Норріс вписав своє ім'я в історію британської команди за підсумком кваліфікації Гран-прі Бразилії.

Вчора, 8 листопада, в Інтерлагосі відбулася кваліфікація майбутньої гонки, яка завершилася перемогою Норріса. Для 25-річного британця цей поул став уже 15-м у кар'єрі, і всі вони були здобуті у складі "папайї".

За цим показником Ландо вийшов на чисте четверте місце, випередивши на один поул чемпіона світу 1976 року Джеймса Ханта, у якого було 14 поулів.

У нинішньому сезоні Норріс не зможе піднятися вище: попереду із показником в 26 поулів ідуть Льюїс Гамільтон та Міка Хаккінен. Рекордсменом Макларен вже більше 30 років залишається триразовий чемпіон світу Айртон Сенна. Великий бразилець виграв із командою 46 кваліфікацій.

Варто зазначити, що Оскар Піастрі, напарник та головний конкурент Норріса в боротьбі за титул чемпіона 2025 року, посідає дев'яте місце в історії Макларен з п'ятьма поулами.

Рекордсмени Макларен за виграними кваліфікаціями

Айртон Сенна – 46 поулів; Міка Хаккінен – 26; Льюїс Гамільтон – 26; Ландо Норріс – 15; Джеймс Хант – 14; Кімі Райкконен – 11; Ален Прост – 10; Девід Култхард – 7; Оскар Піастрі – 5; Герхард Бергер – 4.

Конвертувати свій поул в перемогу Ландо Норріс спробує вже сьогодні, 9 листопада, коли відбудеться Гран-прі Бразилії. Старт гонки запланований на 19:00 за київським часом.

У свій успіх у сезоні більше не вірить Макс Ферстаппен – чотириразовий чемпіон світу дійшов такого висновку через провальну кваліфікацію.