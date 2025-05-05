Норріс: Ферстаппен сам руйнує собі гонки, він не дуже розумно пілотує

Пілот Макларен Ландо Норріс розкритикував свого суперника Макса Ферстаппена з Ред Булл за його дії під час Гран-прі Маямі.

Слова 25-річного британця наводить Motorsport.

Ферстаппен стартував з поула в гонці, яку він у підсумку завершив на четвертому місці, відставши на 40 секунд від переможця Оскара Піастрі.

На думку Норріса, Макс сам винний у тому, що він не зміг опинитися на подіумі в Маямі. Про це Ландо розповів, коментуючи їхню боротьбу на старті заїзду.

"Все було добре. Він наполегливо бореться, але це його справа. Він руйнує свою власну гонку. Він їде не дуже розумно. Ми, напевно, могли б фінішувати 1-2, але він цього не зробив. Тож так, він бореться, це завжди очікувано, але маємо те, що маємо", – сказав Норріс.

Після Гран-прі Маямі Ландо Норріс ще більше відстав від свого напарника Оскара Піастрі в особистому заліку пілотів. У той же час Макларен ще більше відірвався від суперників у Кубку конструкторів.

Раніше стало відомо, що на старт наступного Гран-прі може вийти гонщик, який цього сезону жодного разу не з'являвся у гонках.