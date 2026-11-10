Норріс – про перемогу на Гран-прі Бразилії: Найкраща гонка з точки зору виконання

Пілот команди Макларен Ландо Норріс висловився про свою непросту перемогу на Гран-прі Бразилії.

Емоції гонщика передає ESPN.

Британець залишився дуже задоволений своїм виступом, відзначивши непрості дощові умови протягом усієї гонки.

"Важливо було не припуститись помилок. На мою думку, це моя найкраща гонка з точки зору виконання. Я змусив Кімі Антонеллі атакувати і він припустився помилки, а я їхав бездоганно. Чудова командна робота. Я, мабуть, міг би розповісти про свої почуття більше, але мене оштрафують", – розповів Норріс.

Зазначимо, що ця перемога стала третьої для вже колишнього чемпіона Формули-1. Раніше гонщик тріумфував на Гран-прі Угорщини та Нідерландів.

Наступне Гран-прі відбудеться у Лас-Вегасі в період з 22 по 24 листопада.

Раніше стало відомо, що партнер Норріса Піастрі попрощався зі своїм багаторічним гоночним менеджером.