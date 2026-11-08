Норріс знову на вершині, середняки не скористались дощовою Бразилією: підсумки Гран-прі Сан-Паулу

Багато уболівальників Формули-1 протягом року очікують саме на заїзд у Бразилії. Постійна зміна погодних умов, обгінна траса та стабільні сенсації. "Інтерлагос" завжди дарував фанатам найяскравіші емоції, і цього року історичний трек "королеви автоспорту" вкотре не підвів.

"Чемпіон" розбирає головні епізоди вікенду, що завершився у бразильському Сан-Паулу напередодні.

Багато хороших новин

Бразилія залишається з нами до 2035-го. В часи, коли чимало історичних треків поступаються міським трасам через брак фінансування, побачити продовження одного з найулюбленіших етапів, та ще й на 9 років, стало дійсно приємною несподіванкою.

Тим паче, що на найближче десятиліття на нас очікує участь щонайменше двох бразильських проспектів у "королеві автоспорту".

Після Габреіля Бортолето, який уже закріпився в статусі гонщика пілота Ауді, до пелотону додався ще Рафаель Камара. Учасник академії Ферррарі доєднається повноцінно до Ф-1 лише цього року, однак дебютувати бразилець зможе на Батьківщині.

Кваліфікація в Камари не задалась, на останній спробі другого сегменту Рафаель влетів у стіну, потенціал гонщик зумів продемонструвати, хоч і їхав протягом заїзду на останніх позиціях.

Найкращий час, щоб отримати штраф

Чимало гонщиків вирішили замінити елементи силової установки саме в Бразилії, тим паче, що дощові умови створювали умови для потенційних проривів, які й відбулися.

Після кваліфікації з піт-лейна стартували Габріель Бортолето та Аврід Лінблад, з кінця пелотону починали Льюїс Гамільтон, Серхіо Перес та Макс Ферстаппен, а також штрафи отримали Шарль Леклер (10 позицій) та Джордж Расселл (5 позицій).

Хоч наприкінці сезону це виглядає дивно, однак Сан-Паул був ідеальним треком (як і раніше), щоб отримати штраф і відіграти на треку чимало позицій.

Так уже за одне коло Гамільтон та Ферстаппен відіграли по 10 позицій, що практично нівелювало їхні штрафи.

Ladies and gentlemen, Lewis Hamilton! Watch the seven-time world champ charge through the field at the start 🤩 #F1 #BrazilGP https://t.co/M685ysLctw — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

І хоч для них по-різному склалися перегони, рішення змінити двигун та отримати штрафи у Бразилії було раціональним у контексті боротьби за топ-2 загального заліку.

Ред Булл на висоті, Мерседес забрали Кубок Конструкторів

Попри штрафи, "бики" мали чудовий темп та з самого початку претендували на високі позиції. Це підтвердив гоночний темп Макса Ферстапенна та Ісака Аджара.

Обидва гонщики РБ боролися за найвищі позиції та виглядали сильно у прямій боротьбі із конкурентами.

Ферстаппен після класного прориву з кінця пелотону міг пробиватися на вологому треку через повільніших суперників, чого не вистачало тому ж Гамільтону, який ще краще стартував.

Протягом гонки Ред Булл значно переважали усіх, окрім Ландо Норріса, проте чемпіон-2025 заслуговує на окрему відзнаку.

Мерседес своєю чергою мали хороший темп протягом усього етапу та вчасно зазивали пілотів на піт-стоп, однак гонщики раз у раз підводили командку.

Rewind to Russell's spin exiting the pit lane 🎥 #F1 #BrazilGP https://t.co/kfuNuJlhnj — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

То Джордж Расселл розвертався на виїзді з піт-стопу, то Андреа Антонеллі помилявся з гальмуванням на першому повороті.

Here's Antonelli's spin at Turn 1 which handed Norris the lead 👀 #F1 #BrazilGP https://t.co/bZRcgm07h5 — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

У підсумку численні помилки гонщиків призвели до того, що за перемогу Мерседес не боролися, але цього цілком вистачило, щоб переважити Феррарі на ті самі заповітні 3 очки, яких не вистачало для завоювання Кубку Конструкторів.

Колишній чемпіон світу показав свій клас

Після Мексики чинним чемпіоном вперше за понад 300 днів став НЕ Ландо Норріс, однак вже за тиждень британець показав, що досі знаходиться серед найкращих пілотів пелотону.

Британець був серед найшвидших у практиках, а далі послідував поул у кваліфікації, та ще й який!

Норріс зрівнявся з Льюїсом Гамільтоном, Айртоном Сенною Міккою Гаккіненом, Рубінсом Баррікеллою та Феліпе Массою за кількістю стартів з першої сходинки на "Інтерлагосі".

Британець попри невдалий старт демонстрував чудовий темп та безпомилковий пілотаж у доволі складних умовах.

Скориставшись помилкою Андреа Кімі Антонеллі, Норріс очолив гонку після чого не пропустив жодної помилки, яка б могла завадити йому здобути перемогу.

Lando notches his 14th career win 🥇👏 #F1 #BrazilGP @McLarenF1 https://t.co/47giKFnXgA — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Ці очки були дуже важливими для Макларен. По-перше, вони підтвердили, що оновлення спрацювали, і наприкінці сезону "папая" може складати конкуренцію топам.

По-друге, для "маків" важливо зачепитися за третє місце в Кубку Конструкторів, а тому покращення темпу може забезпечити покращення позиції в чемпіонаті.

Середняки не зуміли зачепитись за очки

Після кваліфікації та прогнозу погоди було чимало сподівань на сенсації, однак підсохша траса в Бразилії розставила все на свої місця.

Так, Лоусон та Гюлькенберг стартували високо, однак утримати темп лідерів їм не вдалося.

Фініш на 8 та 10 позиціях відповідно можна вважати хорошим показником. Лоусон втримав позаду Гамільтона, Гюлькенберг не пропустив, ні Лнблада, ні Алонсо.

За Фернандо особливо прикро, адже якби іспанець не намагався прориватися та реалізовувати у вологих умовах, на сухій трасі в нього не було б і 1% шансу.

У підсумку з топ-4 колектвів пелотону всі пілоти фінішували в топ-10, чим завадили нам прослідкувати за якимось міні-дивом Бразилії, і лише найкращі кваліфаєри серед середняків зачепились за очки.

Окремо варто відзначити Ліама Лоусона, новозеландець закріпив за собою статус "найкращого серед середняків" цього сезону, демонструючи надстабільні результати у 2026 році, однак місця на наступний рік для нього досі немає.

Можливо, Нікола Цолов й перспективніший в очах Ред Булл, однак залишати Лоусона за межами Ф-1 абсолютно несправедливо.

Сподіваємось, що бодай команди-аутсайдери звернуть увагу на новозеландця та збережуть одного з найстабільніших пілотів "королеви автоспорту" на наступний сезону.