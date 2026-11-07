Норріс втретє поспіль виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії

Пілот Макларен Ландо Норріс виграв поул-позицію за підсумками кваліфікації Гран-прі Бразилії.

Британський автогонщик показав час 1:27,470. Друге місце посів Джордж Расселл з Мерседеса, відставши від лідера на 204 тисячних секунди. Трійку лідерів закрив ще один представник Мерседеса Андреа Кімі Антонеллі, який напередодні став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії.

Результати кваліфікації Гран-прі Бразилії.

Ландо Норріс (Макларен) – 1:27.470 Джордж Расселл (Мерседес) – +0.204 Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – +0.625 Шарль Леклер (Феррарі) – +0.819 Ліам Ловсон (Рейсін Буллз) – +0.851 Ніко Гюлькенберг (Ауді) – +1.198 Ісак Хаджар (Ред Булл) – +1.293 Олівер Берман (Хаас) – +2.361 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – +2.841 Александер Албон (Вільямс) – +2.986

Варто зазначити, що змагання проходили під сильною зливою. Додамо, що Норріс втретє поспіль здобув поул-позицію у Бразилії. Загалом це його 20-й поул у кар'єрі.

Нагадаємо, що основна гонка відбудеться 8 листопада та стартує о 19:00 за київським часом.

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