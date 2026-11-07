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Норріс втретє поспіль виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії

Микола Літвінов — 7 листопада 2026, 22:42
Норріс втретє поспіль виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії
Ландо Норріс
Getty Images

Пілот Макларен Ландо Норріс виграв поул-позицію за підсумками кваліфікації Гран-прі Бразилії.

Британський автогонщик показав час 1:27,470. Друге місце посів Джордж Расселл з Мерседеса, відставши від лідера на 204 тисячних секунди. Трійку лідерів закрив ще один представник Мерседеса Андреа Кімі Антонеллі, який напередодні став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії.

Результати кваліфікації Гран-прі Бразилії. 

  1. Ландо Норріс (Макларен) – 1:27.470
  2. Джордж Расселл (Мерседес) – +0.204
  3. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – +0.625
  4. Шарль Леклер (Феррарі) – +0.819
  5. Ліам Ловсон (Рейсін Буллз) – +0.851
  6. Ніко Гюлькенберг (Ауді) – +1.198
  7. Ісак Хаджар (Ред Булл) – +1.293
  8. Олівер Берман (Хаас) – +2.361
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – +2.841
  10. Александер Албон (Вільямс) – +2.986

Варто зазначити, що змагання проходили під сильною зливою. Додамо, що Норріс втретє поспіль здобув поул-позицію у Бразилії. Загалом це його 20-й поул у кар'єрі.

Нагадаємо, що основна гонка відбудеться 8 листопада та стартує о 19:00 за київським часом.

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