Лоусон: Я не тупий, мені треба демонструвати результат, щоб залишитися в Ред Булл

Пілот Ред Булл Ліам Лоусон прокоментував свої виступи на старті сезону 2025 року та чутки про його можливу заміну найближчим часом.

Слова 23-річного новозеландця наводить Motorsport.

Лоусон фінішував 15-м у Гран-прі Китаю, знову розчарувавши фанатів та керівництво австрійської команди відсутністю позитивного результату.

Після гонки Ліам заявив, що він прекрасно все розуміє, проте наполягає, що йому потрібно більше часу, щоб зрозуміти болід RB21.

"Ми знали, що буде важко, і почали з піт-лейну, щоб спробувати щось зробити з машиною, але, на жаль, все вийшло не так, як ми хотіли. Те, що і так було важким вікендом, сьогодні стало ще важчим. На жаль, у мене немає часу на те, щоб звикнути до машини але мені потрібно розібратися з цим якомога швидше. У мене немає часу, щоб протестувати її та звикнути до неї, але ми вже в сезоні, тому з кожною гонкою ми втрачаємо очки. Це більш-менш те, що я маю на увазі, коли кажу, що у мене немає часу. Але я також не тупий і знаю, що, очевидно, я тут для того, щоб демонструвати результат. І якщо я не буду цього робити, мене тут не буде. Я просто зосереджений на тому, щоб звикнути до машини якомога швидше", – сказав Лоусон.

Нагадаємо, що Ред Булл планує провести екстрену нараду через слабкий старт сезону Формули-1. Під час засідання команда вирішуватиме, що робити з Ліамом Лоусоном.

Раніше стало відомо, що стюарди дискваліфікували обох пілотів Феррарі та одного представника Альпін за підсумками Гран-прі Китаю.