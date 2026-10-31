Ферстаппен та Лоусон втратять по одній позиції на Гран-прі Мексики

Макс Ферстаппен та Ліам Лоусон отримали штраф за зіткнення під час другої практики напередодні Гран-прі Мексики.

Про це повідомила пресслужба Формули-1.

Так, обидва пілоти отримали покарання в одну позиції в стартовій решітці та по одному балу в суперліцензію.

Під час другої практики Ферстаппен намагався обігнати гонщика з Рейсінг Буллз, але новозеландець не поступився позицією і спробував атакувати ексчемпіона.

Neither Max Verstappen or Liam Lawson were willing to yield in this incident in FP2 🫢 The contact shed debris across the circuit and prompted a short Red Flag disruption 🚩 #F1 #MexicoGP https://t.co/nmWhtAGNv9 — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

У підсумку, пілоти зіткнулись на 14-му повороті, внаслідок чого на трасі з'явились червоні прапори, а від боліда Ферстаппена відлетів фрагмент.

Гран-прі Мексики розпочнеться 31 жовтня кваліфікацією о 23:00 за київським часом, а гонку заплановано на 1 листопада о 22:00.

Напередодні Каділлак оголосив про підписання нового контракту зі своїм досвідченим пілотом.