Ферстаппен та Лоусон втратять по одній позиції на Гран-прі Мексики
Макс Ферстаппен та Ліам Лоусон отримали штраф за зіткнення під час другої практики напередодні Гран-прі Мексики.
Про це повідомила пресслужба Формули-1.
Так, обидва пілоти отримали покарання в одну позиції в стартовій решітці та по одному балу в суперліцензію.
Під час другої практики Ферстаппен намагався обігнати гонщика з Рейсінг Буллз, але новозеландець не поступився позицією і спробував атакувати ексчемпіона.
У підсумку, пілоти зіткнулись на 14-му повороті, внаслідок чого на трасі з'явились червоні прапори, а від боліда Ферстаппена відлетів фрагмент.
Гран-прі Мексики розпочнеться 31 жовтня кваліфікацією о 23:00 за київським часом, а гонку заплановано на 1 листопада о 22:00.
Напередодні Каділлак оголосив про підписання нового контракту зі своїм досвідченим пілотом.