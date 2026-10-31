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Ферстаппен та Лоусон втратять по одній позиції на Гран-прі Мексики

Володимир Максименко — 31 жовтня 2026, 10:36
Ферстаппен та Лоусон втратять по одній позиції на Гран-прі Мексики
Макс Ферстаппен
Getty Images

Макс Ферстаппен та Ліам Лоусон отримали штраф за зіткнення під час другої практики напередодні Гран-прі Мексики. 

Про це повідомила пресслужба Формули-1.

Так, обидва пілоти отримали покарання в одну позиції в стартовій решітці та по одному балу в суперліцензію.

Під час другої практики Ферстаппен намагався обігнати гонщика з Рейсінг Буллз, але новозеландець не поступився позицією і спробував атакувати ексчемпіона.

У підсумку, пілоти зіткнулись на 14-му повороті, внаслідок чого на трасі з'явились червоні прапори, а від боліда Ферстаппена відлетів фрагмент.

Гран-прі Мексики розпочнеться 31 жовтня кваліфікацією о 23:00 за київським часом, а гонку заплановано на 1 листопада о 22:00.

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Напередодні Каділлак оголосив про підписання нового контракту зі своїм досвідченим пілотом.

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