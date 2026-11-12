Рейсінг Буллз продовжили контракти зі своїми пілотами на сезон-2027

Команда Формули-1 Рейсінг Буллз підписала нові контракти зі своїми пілотами Ліамом Лоусоном та Арвідом Ліндбладом.

Про це повідомила пресслужба "биків".

Угоди з обома гонщиками розраховано до завершення наступного сезону.

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Арвід Ліндблад виступає за Рейсінг Буллз із 2021 року, а цього сезону дебютував у Формулі-1. Найкращим результатом 19-річного британця було шосте місце в Монако.

Лоусон є частиною команди з 2019-го, а у Формулі-1 дебютував у 2023 році дебютував у Ф-1 за команду Альфа Таурі, яка була частиною концерну РБ.

У 2025 році Ліам Лоусон став гонщиком Ред Булл, але взяв участь лише у двох Гран-прі (аварія у Австралії та 12 місце в Китаї), після чого його замінив Юкі Цунода, а сам австралієць повернувся до Рейсінг Буллз.

Напередодні Гран-прі Лас-Вегаса Ліндблад посідає 11 місце в особистому заліку пілотів із 38 очками, тоді як Лоусон набрав 89 балів і утримує восьму сходинку.

Наступний етап чемпіонату відбудеться 20–22 листопада. Напередодні також стало відомо, що Формула-1 проведе заключні етапи сезону в Катарі та Абу-Дабі за запланованим календарем.