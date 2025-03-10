Чудова ідея: Ферстаппен підтримав заклик президента ФІА повернути двигуни V10 у Формулу-1

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен погодився із президентом ФІА Мохаммедом Бен Сулаємом, який вважає, що Формула-1 у майбутньому має повернутися до двигунів V10.

Слова чотириразового чемпіона наводить Motorsport.

Наприкінці лютого Сулаєм заявив, що "королеві автоспорту" не вистачає її культового звуку, за який її полюбили. І ця ідея дуже сподобалася Ферстаппену, в якого не найкращі стосунки із президентом Федерації. Проте Макс зазначив, що краще не кричати про безліч пропозицій, а робити все без зайвого шуму.

"Звичайно, я думаю, що це дуже гарна ідея. Але чи можливо це чи ні – це, очевидно, зовсім інша історія. Я завжди вважав, що краще не просто кричати про багато речей. Краще спробувати вирішити питання за лаштунками – так буде краще для всіх", – сказав Ферстаппен.

Варто зазначити, що зі слова Сулаєма погодився ще й керівник Ред Булл Крістіан Хорнер. Він також хоче повернення V10.

Раніше Макс Ферстаппен визначив команду, яка буде домінувати на початку нового сезону Формули-1, який стартує вже цього тижня етапом в Австралії.