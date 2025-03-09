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Не Ред Булл: Ферстаппен визначив фаворита на титули у Формулі-1 в 2025 році

Олексій Погорелов — 9 березня 2025, 22:34
Макс Ферстаппен, пілот Ред Булл
Макс Ферстаппен
GP Blog

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висловив упевненість у тому, що його команда не зможе боротися за перемогу на старті сезону Формули-1.

Слова чотириразового чемпіона світу наводить Motorsport.

Незважаючи на те, що 27-річний нідерландець виграв усі свої чотири титули за останні чотири роки, він вірить у те, що Макларен буде найсильнішим колективом, а Феррарі та Мерседес боротимуться за звання другої сили пелотону. І, на його думку, така розстановка сил триматиметься протягом першої частини сезону.

"Я не думаю, що ми зможемо боротися за перемогу вже в Мельбурні. І хоча там команда може налаштувати RB21 трохи краще, ніж на передсезонних тестах у Бахрейні, наразі є тільки один претендент на чемпіонство, і це команда в помаранчевому.

Звичайно, це дуже гарний колір, але з нашого боку нам ще є над чим працювати. Я думаю, що інші команди також хочуть бачити деякі покращення, тому на даний момент одна команда явно попереду.

Якщо подивитися на час проходження кола, то я думаю, що Макларен – фаворит. З нашого боку не все пройшло гладко, але, з іншого боку, у нас є ідеї, як покращити роботу", – сказав Ферстаппен.

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Старт сезону Формули-1 2025 року відбудеться наступного тижня в Австралії. Етап на Альберт Парку проходитиме з 14 по 16 березня.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем усіх етапів "королеви автоспорту" в 2025 році.

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