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Справжній звук Формули-1: керівник Ред Булл підтримав ідею повернення двигунів V10

Олексій Погорелов — 2 березня 2025, 23:06
Крістіан Хорнер, керівник Ред Булл
Крістіан Хорнер

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер висловився за потенційне повернення Формули-1 до використання двигунів V10.

Слова 51-річного британця наводить Planet F1.

Нещодавно президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм висловив думку, що "королева автоспорту" має повернути собі класичний шум двигунів, який зробив її такою особливою.

І саме цю ідею підтримав Хорнер, який хотів би знову почути на трасі гучні боліди.

"Зі спортивної точки зору, дивлячись на те, яким має бути майбутній двигун Формули-1 після наступного покоління, я думаю, що це дійсно відкриває всілякі можливості. Особливо з урахуванням того, як розвивається екологічно чисте паливо.

І я думаю, що ми ненавмисно отримали дуже, дуже дорогий, дуже складний двигун, починаючи з 2026-го року. Естет всередині мене хотів би повернутися до V10, який був би зроблений відповідально, працював би на екологічно чистому паливі, і який повернув би справжнє звучання гонок.

Це цікава концепція, і її, безумовно, варто дослідити після нинішнього набору правил", – сказав Хорнер.

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Раніше стало відомо, що ФІА не каратиме Макса Ферстаппена за інцидент, який відбувся під час передсезонних тестів у Бахрейні.

автоспорт ФІА Формула 1 Ред Булл Крістіан Хорнер

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