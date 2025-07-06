Керівник Макларена: Оновлення Феррарі зроблять другу частину сезону більш цікавою

Керівник Макларена Андреа Стелла перебуває у передчутті від прогресу Феррарі завдяки оновленням боліда.

Слова 54-річного італійця наводить Motorsport.

Другий вікенд поспіль Скудерія проводить з оновленнями машини, що дозволили італійській стайні трохи наблизитися до колектива з Вокінга.

І хоча перевага "папаї" в Кубку конструкторів становить більше 200 очок, Стелла вважає, що Феррарі ще створить проблеми у другій частині поточного сезону.

"Безумовно, я повинен сказати, що, дивлячись на час проходження кола, який Феррарі змогла показати в кожній сесії, Скудерія здається найсильнішою командою. Ймовірно, вона все ще залишається найсильнішою командою. Розриви дуже малі. Тут може бути невелика зміна вітру, яка може вплинути на одну десяту тут і там, так що все дуже щільно. Важко сказати, яка з команд була найсильнішою, але Феррарі, безумовно, виглядала найбільш конкурентоспроможною. Навіть якщо ми подивимося на Q2, я думаю, що вони посіли перші два місця досить переконливо. Так що, схоже, модернізація, яку вони провели в Австрії, спрацювала дуже добре. Це робить цей Гран-прі не тільки цікавим через те, наскільки напружена ситуація в передній частині решітки, але він також цікавий для нагадування про ситуацію в чемпіонаті, особливо для Феррарі", – сказав Стелла.

При цьому італійський фахівець не став викреслювати Макса Ферстаппена з боротьби, оскільки "Макс – це Макс". Варто зазначити, що саме чотириразовий чемпіон світу виграв кваліфікацію.

"Причина, чому ми ніколи не виключаємо Макса, полягає в тому, що він – Макс Ферстаппен, і було б надзвичайно наївно думати, що Макс не в грі. Я думаю, що він дав ще один доказ того, наскільки він швидкий, наскільки він здатний максимізувати потенціал, який у нього є в наявності. Ми також знаємо, що на таких трасах, де є швидкісні, плавні ділянки, Ред Булл показує дуже хороші результати. Тому немає нічого дивного в тому, що сталося з Максом, немає нічого дивного в тому, що сталося з Ред Булл. Це виглядає як заслужений поул, і схоже, що Макс, судячи з часу проходження кола, який він зміг показати в п'ятницю на високому рівні пального, є дуже серйозним кандидатом на перемогу в Гран-прі Великої Британії".

Нагадаємо, що Гран-прі Великої Британії відбудеться сьогодні, 6 липня. Гонка розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Раніше пілот Феррарі Льюїс Гамільтон розповів, що завадило йому виграти кваліфікацію заїзду в Сільверстоуні.