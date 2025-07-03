Гамільтон, Норріс, Рассел та інші змагатимуться вдома: розклад Гран-прі Великої Британії

Не встигли вболівальники відійти від насиченого етапу Формули-1 у Австрії, як вже цими вихідними відбудеться 12 вікенд сезону-2025 – Гран-прі Великої Британії.

Домашній етап для багатьох гонщиків та команд відбудеться з п'ятниці 4 липня по неділю 6-го.

Абсолютним рекордсменом на трасі Сільверстоун, яка незмінно з 1987 року приймає етапи ГП-Великої Британії, є 7-разовий чемпіон світу та чинний пілот Феррарі Льюїс Гамільтон.

Сер Льюїс 9 разів вигравав на домашній трасі, що є абсолютним рекордом серед кількості перемог на одному етапі.

Щодо команд, то найбільше тут вигравали гонщики Феррарі, хоч половина звитяг відбулися ще понад 45 років тому. Загалом Скудерія має 18 перемог у Британії, найближче до них наблизились Макларен – 14.

Розклад Гран-прі Великої Британії

П'ятниця, 4 липня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

Субота, 5 липня

13:30 – 14:30. Третя Практика

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 6 липня

17:00. Гонка

Напередодні з'явилася інформація про активізацію переговорів Мерседес із пілотом Ред Булл Максом Ферстаппеном, який все більше відкритий до зміни команди.