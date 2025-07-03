Гамільтон, Норріс, Рассел та інші змагатимуться вдома: розклад Гран-прі Великої Британії
Не встигли вболівальники відійти від насиченого етапу Формули-1 у Австрії, як вже цими вихідними відбудеться 12 вікенд сезону-2025 – Гран-прі Великої Британії.
Домашній етап для багатьох гонщиків та команд відбудеться з п'ятниці 4 липня по неділю 6-го.
Абсолютним рекордсменом на трасі Сільверстоун, яка незмінно з 1987 року приймає етапи ГП-Великої Британії, є 7-разовий чемпіон світу та чинний пілот Феррарі Льюїс Гамільтон.
Сер Льюїс 9 разів вигравав на домашній трасі, що є абсолютним рекордом серед кількості перемог на одному етапі.
Щодо команд, то найбільше тут вигравали гонщики Феррарі, хоч половина звитяг відбулися ще понад 45 років тому. Загалом Скудерія має 18 перемог у Британії, найближче до них наблизились Макларен – 14.
Розклад Гран-прі Великої Британії
П'ятниця, 4 липня
14:30 – 15:30. Перша практика
18:00 – 19:00. Друга практика
Субота, 5 липня
13:30 – 14:30. Третя Практика
17:00 – 18:00. Кваліфікація
Неділя, 6 липня
17:00. Гонка
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