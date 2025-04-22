Гамільтон відмінив свої плани на тиждень, щоб попрацювати з Феррарі над вирішенням проблем

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон вирішив пожертвувати своїм вільним часом цього тижня, щоб спробувати вирішити певні проблеми.

Про це повідомляє Daily Express.

У Саудівській Аравії Гамільтон знову виступин не найкращим чином, фінішувавши в гонці тільки сьомим. Після заїзду він заявив, що страждатиме до кінця поточного сезону.

Але сер Льюїс не втрачає надій змінити хід кампанії. Завдяки перерві у два тижні між етапами він оголосив про відміну своїх планів, щоб попрацювати з командою нади вирішенням проблем, які заважають йому демонструвати високі результати.

"Це був катастрофічний день з точки зору темпу. У мене взагалі не було темпу, як ви могли бачити. У мене були проблеми з машиною. Я очікував кращого дня. У мене зараз не буде вихідних, буде робочий тиждень. Після такої гонки доведеться скасувати деякі плани", – сказав Гамільтон.

Нагадаємо, що напарник Гамільтона Шарль Леклер фінішував третім, що принесло Скудерії її перший подіум в сезоні. Завдяки цьому результату монегаск наздогнав Фернандо Алонсо за кількістю подіумів у складі Феррарі та увійшов до Топ-5 за всю історію італійської стайні.

Раніше стало відомо, що Макс Ферстаппен обійшов Себастьяна Феттеля та вийшов на друге місце в історії Формули-1 за набраними очками.