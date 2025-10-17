Леклер: Мене дратують чутки про моє бажання піти з Феррарі чи звільнення Вассера

Пілот Феррарі Шарль Леклер вкотре запевнив, що його серце належить тільки італійській команді.

Слова 28-річного монегаска наводить Motorsport.

Провальні виступи Скудерії у нинішньому сезоні розпочали чергову хвилю чуток про те, що Леклер думає про потенційну зміну команди. Наприкінці вересня навіть з'явилася інформація, що влітку його менеджер Ніколя Тодт провів переговори з Астон Мартін, Макларен та Мерседес.

Відповідаючи на питання про ці чутки, Леклер заявив, що у його планах нічого не змінилося – він продовжує мріяти стати чемпіоном світу за кермом червоного боліда.

"Що я можу сказати, це те, що я завжди казав, і це дуже чітко. Я завжди дуже любив Феррарі, і моя єдина одержимість зараз – це перемогти в червоному, чи то зараз, чи в майбутньому. Я хочу повернути Феррарі на вершину", – сказав Шарль.

До того ж, монегаск вирішив поговорити про чутки, які звільняють Фредеріка Вассера з посади керівника команду, яку нібито може обійняти Крістіан Хорнер.

"Я хотів би додати, що навколо мене ходить багато спекуляцій, але і навколо команди загалом теж, з якоїсь причини. Мені здається, що забагато людей говорять речі, які не ґрунтуються на реальних фактах, і це трохи дратує. Так було завжди. І я думаю, що як пілот і як команда, нам просто потрібно зосередитися на своїх справах, що ми й робимо. Але це просто не чудово і не дуже приємно постійно бачити всі ці речі навколо команди. Це точно не та ситуація, в якій ми хочемо бути, ми не на тому рівні, на якому ми хочемо бути. Але ми всі зосереджені на тому, щоб спробувати змінити цю ситуацію, як я вже казав. І щоразу, коли виникає ситуація, коли результатів немає, завжди з'являються чутки, які з часом повертаються. Але так, те, що я кажу сьогодні, це те, що я говорив протягом останніх шести чи семи років".

