Феррарі привезла унікальні оновлення боліда на Гран-прі Китаю Формули‑1

Команда Феррарі підготувала технічні оновлення для свого боліда перед етапом Формули‑1 у Шанхаї, де відбудеться Гран-прі Китаю.

Про це повідомляє Crash.Net.

Найбільшу увагу привернуло повернення інноваційного заднього крила, яке в паддоку отримало неофіційну назву "Макарена". Ця конструкція здатна повертатися приблизно на 180 градусів, що дозволяє значно зменшити аеродинамічний опір на прямих ділянках траси та підвищити максимальну швидкість боліда.

You spin me right round! 😵‍💫



Here's Ferrari's innovative solution to moving the upper flap of the rear wing as part of this season's active aero introduction 👀 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/yY0ZcI1Kph — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

За інформацією джерела, команда привезла до Китаю три варіанти заднього крила, щоб протестувати їх упродовж гоночного вікенду.

Крім того, на елементах системи безпеки Halo з'явилися додаткові аеродинамічні дефлектори. Вони спрямовують потоки повітря, що надходять на шолом пілота, щоб уникнути надмірного турбулентного потоку на високих швидкостях.

Радикальне рішення із "Макарена" вперше було протестоване під час передсезонних тестів у Бахрейні та викликало значний інтерес у паддоку через незвичний механізм роботи.

Команда з Маранелло сподівається, що ці оновлення допоможуть скоротити відставання від головних суперників та покращити швидкість на довгих прямих шанхайської траси.

Зазначимо, що після першого етапу сезону-2026 Феррарі посідає друге місце в Кубку конструкторів (27 очок), відстаючи від команди Мерседес на 16 балів).

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем Формули-1 сезону 2026 року.