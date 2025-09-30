Кінець любові з Феррарі? Менеджер Леклера провів переговори з трьома командами Формули-1

Ніколя Тодт, менеджер пілота Феррарі Шарля Леклера, займається пошуком нової команди для свого клієнта.

Про це повідомляє італійське видання RMC Motori.

Леклер продовжує вірити у проєкт Феррарі, який після спроби 2022 року не дозволяє йому боротися не тільки за титул чемпіона світу, а й за перемоги.

Чинний контракт 27-річного монегаска зі Скудерією розрахований на більш ніж два роки. Проте менеджер гонщика вже займається тим, щоб підшукати Шарлю нове місце працевлаштування.

Згідно з джерелом, протягом останніх кількох місяців Тодт провів переговори з трьома колективами Ф-1. Ще влітку відбулася перша зустріч з власником Астон Мартіна Лоуренсом Строллом. Потім Тодт поговорив з керівником Макларен Андреа Стеллою, третім на черзі був Тото Вольфф з Мерседес.

Повідомляється, що Леклер не думає про те, щоб залишити Феррарі прямо зараз. Проте на його рішення впливатиме те, якою буде Скудерія наступного року. Таким чином, Шарль шукає собі варіанти на 2027 рік, готуючись оцінити сили команд після зміни регламенту. Схожу тактику обрав пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен став переможцем гонки NLS на Нордшляйфе, його дебютної у класі GT3.

Раніше стало відомо про закриття угоди щодо остаточного продажу Макларен інвесторам з Близького Сходу.