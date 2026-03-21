Гамільтон пояснив, що треба Феррарі для перемоги в Кубку конструкторів

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон висловився про конкуренцію між Феррарі та Мерседесом у новому сезоні Формули-1.

Його слова цитує Racing News 365.

Британський гонщик заявив, що наразі болід "скудерії" значно покращився. Він розповів, що треба ще змінити, щоб кинути виклик чинному лідеру Кубку конструкторів.

Зірковий пілот закликав Феррарі зосередитися на покращенні швидкості на прямих. Якщо це вдасться зробити, то, на його думку, команда вперше з 2008 року може знову стати чемпіоном сезону.

"Після важкого минулого року можливість брати участь у розробці боліда протягом останнього року викликає у мене величезну гордість, і це справжній привілей – бути частиною цього бренду. Вони надали нам дійсно солідну машину. Як казав Джордж Расселл, у нас чудовий болід, особливо в поворотах, нам просто потрібно зробити крок уперед, щоб мати змогу не відставати від Мерседеса на прямих", – сказав Гамільтон.

Нагадаємо, що на попередньому Гран-прі в Китаї британець уперше піднявся на п'єдестал у складі Феррарі. Він посів третє місце.