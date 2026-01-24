Українська правда
Феррарі визначились із тимчасовим гоночним інженером Гамільтона

Володимир Максименко — 24 січня 2026, 09:20
Команда Формули-1 Феррарі визначилась із тимчасовим гоночним інженером Льюїса Гамільтона, який допомагатиме британцю на старті сезону.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Ним стане Карло Санті, який раніше працював з Кімі Райкконеном – останнім чемпіоном Формули-1 у складі Скудерії, вигравши титул в 2007 році.

Зазначається, що Санті не буде постійним інженером Гамільтона, а стане лише тимчасовим рішенням проблеми – команда продовжить пошуки постійного кандидата.

В сезоні-2025, який став дебютним для Льюїса у складі Феррарі, гоночним інженером пілота був Рікардо Адамі, з яким у британця не склалась комунікація. Зокрема, британець по радіо міг декілька разів протягом гонки нагадати своєму інженеру надати актуальну інформацію.

Нагадаємо, цей сезон Феррарі завершили на четвертому місці Кубку конструкторів з 398 заліковими балами. Пілоти команди Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон посіли 5 та 6 місце в особистому заліку – 242 та 156 очок відповідно.

Напередодні Феррарі провели презентацію нового боліда та лівреї на наступний сезон.

