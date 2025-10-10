Ціна співпраці – Ферстаппен: Хорнер може замінити Вассера на посаді керівника Феррарі

Колишній керівник Ред Булл Крістіан Хорнер може обійняти аналогічну посаду у Феррарі у 2026 році.

Про це повідомляє F1-Insider.

Згідно з джерелом, президент Феррарі Джон Елканн серйозно розглядає можливість запрошення Хорнера на посаду, яка зараз належить Фредеріку Вассеру, чия робота не викликає задоволення у керівництва Скудерії.

Незважаючи на продовження контракту наприкінці липня, Феррарі розчарована виступами команди у поточному сезоні. Після 18 етапів італійська стайня не має на своєму рахунку жодного виграного Гран-прі. Через це Елканн готовий закрити очі на нещодавнє продовження Вассера, щоб звільнити 57-річного француза та призначити на його місце Хорнера.

Проте це може мати свої негативні наслідки. Повідомляється, що співпраця із Крістіаном Хорнером поставить хрест на потенційному переході до Феррарі чотириразового чемпіона світу Макса Ферстаппена. Вважається, що 28-річний нідерландець був одним з ключових факторів, які змусили Ред Булл звільнити Хорнера.

Нещодавно Ферстаппен виграв свою дебютну гонку NLS у класі GT3 саме за кермом боліда Феррарі. Італійці, як і всі інші команди Формули-1, хотіли б мати у своєму розпорядженні такого пілота, як Макс. До того ж, він сам не став виключати ймовірності того, що у майбутньому виступатиме за Скудерію.

Нагадаємо, що Крістіан Хорнер продовжує шукати шляхи повернутися до Формули-1 після свого дострокового розставання з Ред Булл. Керівник Хаас Аяо Комацу розповів, як 51-річний британець намагався працевлаштуватися в американській команді.