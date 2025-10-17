Apple TV стане ексклюзивним транслятором Формули-1 у США з наступного сезону

Формула-1 оголосила про початок майбутньої співпраці з Apple, який транслюватиме "королеву автоспорту" на території США, починаючи з 2026 року.

Про це повідомляє сайт Ф-1.

Угода між Формулою-1 та Apple розрахована на 5 років. За попередньою інформацією, Ф-1 отримуватиме за надані екслюзивні права на трансляцію по 140 мільйонів доларів на рік.

Formula 1 has a new home in the US. Watch every Grand Prix of the 2026 season live on Apple TV. Don’t miss it. pic.twitter.com/tgXI8NkGWe — Apple TV (@AppleTV) October 17, 2025

У ролі транслятора Формули-1 Apple замінить ESPN, який вирішив не продовжувати контракт. Повідомляється, що Apple TV транслюватиме всі вільні тренування, кваліфікації, спринтерські сесії та Гран-прі. Вибрані гонки та всі вільні тренування протягом сезону також будуть доступні для безкоштовного перегляду в додатку Apple TV.

Окрім трансляції Формули-1 на Apple TV, американська корпорація поширюватиме інформацію про "королівські гонки" в Apple News, Apple Maps, Apple Music, Apple Sports та Apple Fitness+.

F1 TV Premium, власний прем'єрний контент Ф-1, залишиться доступним у США лише за підпискою на Apple TV і буде безкоштовним для тих, хто її оформить.

Розширення співпраці між Формулою-1 та Apple було побудоване на фундаменті успіху фільму "Формула-1" з Бредом Піттом у головній ролі. На даний момент стрічка зібрала у світовому прокаті більше 630 мільйонів доларів. Це змусило говорити про потенційну розробку сіквелу.

Оголошення про нового транслятора Формули-1 у США відбулося напередодні старту етапу, який проходитиме в Остіні. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій американського вікенду.