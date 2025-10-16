Гамільтон – про Хорнера у Феррарі: Не думаю, що йому варто сюди переходити

Пілоту Феррарі Льюїсу Гамільтону не подобаються чутки щодо потенційної співпраці італійської стайні з Крістіаном Хорнером.

Слова 40-річного британця наводить RacingNews365.

Нещодавно західні ЗМІ почали писати про переговори Скудерії з Хорнером, якого бачать наступником Фредеріка Вассера. Повідомлялося, що керівництво Феррарі незадоволено роботою керівника команди та готове замінити його на екскерівника Ред Булл.

Спілкуючись із пресою перед стартом вікенду в США, Гамільтон зауважив, що ці чутки тільки заважають команді, яка намагається закласти фундамент для наступного сезону.

"Я не знаю, звідки взялися ці чутки, тому не можу пролити на це багато світла. Але це трохи відволікає нас як команду. Феррарі чітко дала зрозуміти свою позицію, коли перепідписала контракт із Фредом. Ми з Фредом, і вся команда дуже наполегливо працюємо над майбутнім. Звісно, ​​ці чутки не йдуть на користь. Я знаю, що всі на заводі неймовірно наполегливо працюють і зосереджені. Ці чутки іноді можуть відволікати. Я не думаю, що Крістіану Хорнеру варто переходити до Феррарі. Я більше не збираюся говорити про чутки", – сказав Гамільтон.

Семиразовий чемпіон заявив, що його основна увага зосереджена на боліді 2026 року, який, як сподівається Скудерія, допоможе йому бути серед лідерів Формули-1 після зміни технічного регламенту.

"Для мене це спроба зосередитися на меті, яка стоїть перед нами, та розвивати машину наступного року. Дійсно, продовжувати будувати фундамент цього року, щоб наступного ми могли мати кращі виступи та кращі загальні показники. Ми проводимо багато зустрічей, намагаючись переконатися, що рухаємося у правильному напрямку".

Нагадаємо, що завтра, 17 жовтня, в Остіні стартує дев'ятнадцятий етап Формули-1 сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій американського вікенду.

