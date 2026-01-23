Це величезний виклик, – Гамільтон поділився очікуваннями від нового сезону в Формулі-1

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон поділився очікуваннями від сезону-2026 у Формулі-1.

Слова фахівця наводить Адам Купер.

"Сезон 2026 року є величезним викликом для всіх, ймовірно, найбільшою зміною правил, яку я пережив у своїй кар'єрі. Коли починається нова ера, все обертається навколо розвитку команди та руху вперед в одному напрямку.

Як для пілота, участь з самого початку в розробці такого незвичайного автомобіля була особливо захопливим викликом, тісна співпраця з інженерами, щоб допомогти визначити чіткий напрямок для нього.

Це буде надзвичайно важливий рік з технічної точки зору, де пілот відіграватиме центральну роль в управлінні енергією, розуміючи нові системи та роблячи свій внесок у розвиток автомобіля. Це виклик, з яким ми стикаємося разом як команда, підтримані надзвичайною пристрастю тифозі Феррарі, яка так багато значить для всіх", – розповів Гамільтон.

Нагадаємо, попередню кампанію, яка була дебютною для британця у команді, Феррарі завершили на четвертому місці Кубку конструкторів з 398 заліковими балами. Пілоти команди Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон посіли 5 та 6 місце в особистому заліку – 242 та 156 очок відповідно.

Згодом стало відомо, що Льюїс Гамільтон отримав нового гоночного інженера.

Напередодні Феррарі провели презентацію нового боліда та лівреї на наступний сезон.