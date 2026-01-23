Феррарі презентувала оновлені болід та ліврею на сезон-2026
Феррарі презентувала оновлені ліврею та болід на сезон-2026 у Формулі-1.
Про це повідомила пресслужба Скудерії.
Оновлена версія боліду італійської команди стала більш червоною, тоді як у сезоні-2025 авто Феррарі мав вишневий відтінок.
"Ліврея цього сезону поєднує минуле і сьогодення Феррарі, коли команда вступає в нову технічну еру. Однією з найхарактерніших особливостей є повернення до глянцевої фарби після семи сезонів матового покриття", – наголосили в команді.
Також змінилась сама автівка – SF-26 замінив SF-25, який став вкрай невдалим. За повідомленями ЗМІ, у боліді змінили задню підвіску, що повинно покращити стійкість машини.
"Цей автомобіль є результатом величезної командної роботи та є початком абсолютно нової подорожі", – презентував болід Фредерік Вассер.
Також тепер при завантаженні в поворотах передні колеса не будуть призводити до нестабільної поведінки задньої частини машини.
Нагадаємо, попередній сезон Феррарі завершили на четвертому місці Кубку конструкторів з 398 заліковими балами. Пілоти команди Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон посіли 5 та 6 місце в особистому заліку – 242 та 156 очок відповідно.
Раніше Ауді представили свою ліврею напередодні дебютуного сезону в Формулі-1.