Феррарі презентувала оновлені болід та ліврею на сезон-2026

Феррарі презентувала оновлені ліврею та болід на сезон-2026 у Формулі-1.

Про це повідомила пресслужба Скудерії.

Оновлена версія боліду італійської команди стала більш червоною, тоді як у сезоні-2025 авто Феррарі мав вишневий відтінок.

Introducing the SF-26. Our 2026 challenger 🔴 pic.twitter.com/OMcIHjQx7p — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

"Ліврея цього сезону поєднує минуле і сьогодення Феррарі, коли команда вступає в нову технічну еру. Однією з найхарактерніших особливостей є повернення до глянцевої фарби після семи сезонів матового покриття", – наголосили в команді.

Також змінилась сама автівка – SF-26 замінив SF-25, який став вкрай невдалим. За повідомленями ЗМІ, у боліді змінили задню підвіску, що повинно покращити стійкість машини.

" Цей автомобіль є результатом величезної командної роботи та є початком абсолютно нової подорожі", – презентував болід Фредерік Вассер.

Також тепер при завантаженні в поворотах передні колеса не будуть призводити до нестабільної поведінки задньої частини машини.

Нагадаємо, попередній сезон Феррарі завершили на четвертому місці Кубку конструкторів з 398 заліковими балами. Пілоти команди Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон посіли 5 та 6 місце в особистому заліку – 242 та 156 очок відповідно.

