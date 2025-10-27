Леклер став п'ятим пілотом з 50+ подіумами у складі Феррарі
Пілот Феррарі Шарль Леклер відсвяткував ювілейний 50-й подіум у складі італійської команди Формули-1.
Вчора, 26 жовтня, пройшов Гран-прі Мексики, у якому 28-річний монегаск фінішував на другому місці, поступившись лише Ландо Норрісу з Макларена.
Для Леклера це вже 50-е потрапляння на подіум за Феррарі, це зробило його тільки п'ятим пілотом в історії Скудерії, який подолав цю позначку. Свій перший подіум Шарль здобув у своєму дебютному сезоні зі Скудерією – він фінішував третім на Гран-прі Бахрейну 2019 року.
Цього сезону Леклер ще матиме можливість наздогнати та обійти чемпіона світу 2007 року Кімі Райкконена, на рахунку якого 52 подіуми з Феррарі. Рекордсменом залишається семиразовий чемпіон світу Міхаель Шумахер, який 116 разів опинявся на подіумі в червоному комбінезоні.
Рекордсмени Феррарі за кількістю подіумів
- Міхаель Шумахер – 116 подіумів;
- Рубенс Баррікелло – 55;
- Себастьян Феттель – 55;
- Кімі Райкконен – 52;
- Шарль Леклер – 50.
Нагадаємо, що за підсумком Гран-прі Мексики пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вийшов на третє місце в історії Формули-1 за кількістю подіумів.
Раніше стало відомо, що потрібно зробити Ферстаппену, щоб виграти титул чемпіона світу цього сезону.