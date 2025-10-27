Українська правда
Леклер став п'ятим пілотом з 50+ подіумами у складі Феррарі

Олексій Погорелов — 27 жовтня 2025, 17:27
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Скудерія Феррарі

Пілот Феррарі Шарль Леклер відсвяткував ювілейний 50-й подіум у складі італійської команди Формули-1.

Вчора, 26 жовтня, пройшов Гран-прі Мексики, у якому 28-річний монегаск фінішував на другому місці, поступившись лише Ландо Норрісу з Макларена.

Для Леклера це вже 50-е потрапляння на подіум за Феррарі, це зробило його тільки п'ятим пілотом в історії Скудерії, який подолав цю позначку. Свій перший подіум Шарль здобув у своєму дебютному сезоні зі Скудерією – він фінішував третім на Гран-прі Бахрейну 2019 року.

Відео Фото Норріс-домінатор, схід Сайнса врятував Леклера від Ферстаппена: підсумки етапу Формули-1 у Мексиці

Цього сезону Леклер ще матиме можливість наздогнати та обійти чемпіона світу 2007 року Кімі Райкконена, на рахунку якого 52 подіуми з Феррарі. Рекордсменом залишається семиразовий чемпіон світу Міхаель Шумахер, який 116 разів опинявся на подіумі в червоному комбінезоні.

Рекордсмени Феррарі за кількістю подіумів

  1. Міхаель Шумахер – 116 подіумів;
  2. Рубенс Баррікелло – 55;
  3. Себастьян Феттель – 55;
  4. Кімі Райкконен – 52;
  5. Шарль Леклер – 50.

Нагадаємо, що за підсумком Гран-прі Мексики пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вийшов на третє місце в історії Формули-1 за кількістю подіумів.

Раніше стало відомо, що потрібно зробити Ферстаппену, щоб виграти титул чемпіона світу цього сезону.

автоспорт Гран-прі Мексики Формула 1 Шарль Леклер Феррарі

Феррарі

