Потрібно перемагати всюди: які результати потрібні Ферстаппену, щоб стати чемпіоном світу

Пілот Макларена Ландо Норріс здобув перемогу на Гран-прі Мексики та вперше з квітня вийшов у лідеру загального заліку Формули-1.

До завершення сезону залишилося 2 спринти та 4 повноцінних гонки і три пілоти все ще залишаються в боротьбі за чемпіонський титул.

У соцмережах вже тривалий час обговорюють сценарії, за яких Макс Ферстаппен скоротить 104-очкове відставання від лідера чемпіонату та стане 5-разовим чемпіоном Формули-1.

Наразі нідерландцю не вистачає до першого місця 36 очок, що можуть нівелюватися в разі провалу Макларен.

Проте за підрахунками журналіста Даніеля Валенте, якщо Ферстаппен виграє всі спринти та гонки, то Норріс може завершити всі заїзди другим, а один етап посісти четверте місце.

Оскар Піастрі за його сценарію всюди приїжджає третім і посідає третє місце в загальному заліку.

Нагадаємо, що попереду на нас чекає тиждень перерви, а вже 7-9 листопада на нас очікує Гран-прі Бразилії у 21 з 24 етапів сезону-2025.