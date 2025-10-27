Ферстаппен увійшов до трійки найкращих за кількістю подіумів в історії Формули-1
Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен фінішував третім на Гран-прі Мексики-2025 та у 123 раз піднявся на подіум за підсумком гонки Формули-1.
За цим показником 4-разовий чемпіон світу обійшов Себастьяна Феттеля та одноосібно увійшов до трійки пілотів з найбільшою кількістю подіумів за кар'єру.
Більше за Ферстаппена мають лише два 7-разових чемпіони світу Льюїс Гамільтон (202) та Міхаель Шумахер (155).
Серед чинних пілотів до першої п'ятірки також входить Фернандо Алонсо, який ділить п'яту місце в рейтингу з Аленом Просто – по 106 подіумів за кар'єру.
Нагадаємо, що вчора, 26 жовтня, Максу Ферстаппену вдалося прорватися з п'ятого місця і посісти третє місце на Гран-прі Мексики.
Нідерландець був близький до боротьби за другу позицію з Шарлем Леклером, однак віртуальний сейфті-кар за два кола до фінішу не дав боротьбі відбутися.