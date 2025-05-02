Бондарев завершив першу кваліфікацію в італійській Формулі-4

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев завершив кваліфікацію на першому етапі італійської Формули-4.

Гонщик Prema Racing виступав у другій кваліфікаційній групі та зумів продемонструвати п'ятий результат, проте пізніше через штрафи Бондарев піднявся на третю позицію.

Згідно з регламентом українець потрапив до групи С, куди кваліфікувалися пілоти з 3, 6, 9, 12 і тд. позицій. Завтра, 3 квітня, та в неділю, 4-го, відбудуться три гонки, які визначать 36 пілотів, що потраплять до головного заїзду, фінальної гонки.

У першому заїзді поїдуть групи B і C, далі A і B, а в третій A і C. Підсумкові очки будуть зараховані за підсумком усіх гонок. У першому заїзді Олександр Бондарев стартуватиме п'ятим.

З розкладом першого етапу італійської Формули-4 можна ознайомитись за посиланням.