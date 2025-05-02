Бондарев: Підготовка до італійської Формули-4 пройшла успішно

Український пілот академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев вважає, що його підготовка до сезону італійської Формули-4 пройшла успішно.

Про це 16-річний гонщик розповів у коментарі Чемпіону.

"Тести пройшли успішно. Мені було приємно повернутися до більш зручної гуми, яку використовують в Формулі-4 Італії (після етапу на Середньому Сході), тому одразу був прогрес. Майже на всіх трасах я був у першій п'ятірці, а на деяких навіть показав найкращий результат.

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Але це тільки тести, і важко судити остаточно, бо кожна команда мала свій план і стратегію підготовки. Та все одно, моя команда Prema в цілому виглядає дуже сильно, тож будемо сподіватися на хороші результати в перегонах", – підсумував Олександр.

Нагадаємо, що перший етап італійської Формули-4 відбуватиметься вже цими вихідними. Перші гонки заплановані на 3 травня, а вирішальний, фінальний заїзд відбудеться 4-го.

Проходить етап на Міжнародному Автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі, тут же буде і завершуватися чемпіонат на Гран-прі, що відбудеться з 10 по 12 жовтня. Загалом на гонщиків чекає 7 етапів та 23 гонки, які визначать найкращих пілотів, конструкторів та новачків сезону.