Повернення Формули-1 в США та другий етап зі спринтом: розклад Гран-прі Маямі
Формула-1 повертається після тижневої паузи шостим етапом сезону-2025 – Гран-прі Маямі. Ця гонка стане першою з трьох, що відбудуться в США цього року, а також останньою перед тривалим турне по Європі, яке триватиме з 18 травня по 21 вересня з перервою на етап у Канаді.
Гоночний вікенд триватиме з п'ятниці 2 травня по неділю 4-го. Етап, що проходить у місті Маямі, штату Флорида, на однойменному автодромі проводиться у Ф-1 лише втретє в історії.
Усього два пілоти та дві команди здобували перемоги в Маямі – двічі Макс Ферстаппен у складі Ред Булл, а також одного разу на цьому треку тріумфував Ландо Норріс з Макларен.
Зауважимо, що напередодні Гран-прі Маямі лідером загального заліку є напарник Норріса по команді – Оскар Піастрі.
Розклад Гран-прі Маямі
П'ятниця, 2 травня
19:30 – 20:30. Перша практика
22:30 – 00:14. Спринт-кваліфікація
Субота, 3 травня
19:00 – 20:00. Спринт
23:00 – 00:00. Кваліфікація
Неділя, 4 травня
23:00. Гонка
Де дивитися
Пряму трансляцію, спринт-кваліфікації, спринту, кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Саудівської Аравії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine + та ОТТ-платформа Setanta Sports+.
Напередодні стало відомо, що пілот Ред Булл Макс Ферстаппен був відсутній на запланованих пресконференціях у четвер, 1 травня, перед Гран-прі Маямі через очікуване народження первістка.