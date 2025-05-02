Повернення Формули-1 в США та другий етап зі спринтом: розклад Гран-прі Маямі

Формула-1 повертається після тижневої паузи шостим етапом сезону-2025 – Гран-прі Маямі. Ця гонка стане першою з трьох, що відбудуться в США цього року, а також останньою перед тривалим турне по Європі, яке триватиме з 18 травня по 21 вересня з перервою на етап у Канаді.

Гоночний вікенд триватиме з п'ятниці 2 травня по неділю 4-го. Етап, що проходить у місті Маямі, штату Флорида, на однойменному автодромі проводиться у Ф-1 лише втретє в історії.

Усього два пілоти та дві команди здобували перемоги в Маямі – двічі Макс Ферстаппен у складі Ред Булл, а також одного разу на цьому треку тріумфував Ландо Норріс з Макларен.

Зауважимо, що напередодні Гран-прі Маямі лідером загального заліку є напарник Норріса по команді – Оскар Піастрі.

Розклад Гран-прі Маямі

П'ятниця, 2 травня

19:30 – 20:30. Перша практика

22:30 – 00:14. Спринт-кваліфікація

Субота, 3 травня

19:00 – 20:00. Спринт

23:00 – 00:00. Кваліфікація

Неділя, 4 травня

23:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію, спринт-кваліфікації, спринту, кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Саудівської Аравії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine + та ОТТ-платформа Setanta Sports+.

Напередодні стало відомо, що пілот Ред Булл Макс Ферстаппен був відсутній на запланованих пресконференціях у четвер, 1 травня, перед Гран-прі Маямі через очікуване народження первістка.