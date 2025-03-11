Макларен оголосив про багаторічне продовження контракту з Піастрі

Команда Формули-1 Макларен повідомила, що Оскра Піатрі погодився поставити свій підпис під багаторічним продовженням контракту.

Про це колектив з Вокінга оголосив на своєму сайті.

Як і у випадку з іншими подібними угодами, термін її дії залишається невідомий. Попередній контракт сторін був розрахований до кінця 2026 року.

"Це чудове відчуття – знати, що я є частиною довгострокового бачення Макларен. Команда вірила в мене, коли ми підписали контракт у 2022 році. І шлях, який ми пройшли за останні два сезони, щоб допомогти повернути Макларен на вершину спорту, був неймовірним. У команді працює так багато талановитих і особливих людей, які допомогли мені стати переможцем Гран-прі Формули-1 на самому початку моєї кар'єри. Тому я дуже пишаюся тим, що продовжу представляти цю легендарну команду ще багато років. Я з нетерпінням чекаю можливості поборотися за великі призи в якості пілота Макларен, і після минулорічних фантастичних досягнень, я ще більше прагну бути попереду", – заявив 23-річний австралієць.

Оскар Піастрі Макларен

Оскар Піастрі приєднався до Макларен по ходу 2022 року в результаті скандалу, пов'язаного із його контрактом з Альпін.

Гонщик дебютував у Формулі-1 в сезоні 2023 року, ставши напарником Ландо Норріса. Ця ж пара пілотів виступала у минулому сезоні, за підсумками якого вони принеслі "помаранчевим" перший з 1998 року Кубок конструкторів. При цьому Норріс та Піастрі стали наймолодшою парою гонщиків в історії, яка виграла цей трофей.

Більше того, по ходу минулорічної кампанії Піастрі вперше в своїй кар'єрі виграв Гран-прі "королеви автоспорту" Це відбулося на етапі в Угорщині. Пізніше в Азербайджані він друге піднявся на найвищу сходинку подіуму.

Нагадаємо, що вже цього тижня Оскар Піастрі за кермом боліда Макларен повернеться на трасу. З 14 по 16 березня проходитиме перший етап Формули-1 в 2025 році, який прийматиме Австралія.