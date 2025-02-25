Зірка IndyCar – головний претендент на місце в новій команді Формули-1 в 2026 році

Маріо Андретті, радник майбутньої команди Формули-1 Каділлак, заявив, що гонщик серії IndyCar Колтон Герта знаходиться не вершині списку претендентів на місце в американському колективі у 2026 році.

Слова 84-річного американця наводить Motorsport.

Раніше Герта вже був серед кандидатів на потрапляння до стартової решітки "королівських гонок". Але коли Андретті не змогли придбати Заубер у 2022 році, 24-річний американець продовжив виступати в IndyCar. Тепер він знову може отримати шанс опинитися в Ф1.

"Озираючись на те, як Колтон тренувався з самого початку своєї молодої кар'єри – як ви знаєте, він починав у Формулі-3 і так далі з такими гонщиками, як Ландо Норріс, він провів кілька тестів Формули-1. Зак Браун (виконавчий директор Макларен) влаштував йому хороший тест у Портімао в Португалії. Ви б бачили звіт, який ми отримали від Андреа Стелли (керівник Макларен). А Андреа – людина, яка говорить так, як воно є. Так що знову ж таки, Герта – чудовий кандидат. Звичайно, все це ще треба довести, але, на мою думку, він – хороший вибір", – заявив Андретті.

Варто зазначити, що Колтон Герта, син колишнього гонщика Браяна Герти, є наймолодшим переможцем гонки IndyCar в історії. Він зробив це у віці 19 років.

Нагадаємо, що вчора гонщики WRC звернулися до президента ФІА з проханням вирішити проблему штрафів за використання нецензурної лексики.