Паритет із Норрісом: стали відомі умови нового контракту Піастрі з Макларен

Вчора було оголошено, що Оскар Піастрі ідписав новий багаторічний контракт з Макларен. За цією угодою він зароблятиме 20 мільйонів фунтів на рік.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, новий контракт між 23-річним австралійцем та британським колективом розрахований до кінця 2030 року. А нова зарплата поставила його на один рядок із напарником Ландо Норрісом.

Генеральний директор "помаранчевих" Зак Браун хотів забезпечити себе від втрати обох гонщиків, яких могли б переманити конкуренти. Особливо враховуючи те, що попередня угода з Піастрі закінчувалася після сезону-2026.

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер є одним з тих, хто висловив захоплення талантами Оскара, заявивши, що він шкодує про те, що не підписав австралійця в свою організацію раніше.

Минулого сезону саме дует Піастрі та Норріса приніс Макларен довгоочікуваний Кубок конструкторів, який команда не вигравала з 1998 року.

Нагадаємо, що цієї п'ятниці стартує новий сезон Формули-1. Відкривати кампанію 2025 року буде етап в Австралії на всім знайомому "Альберт Парку".