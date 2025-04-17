Вассер: Гамільтон повинен допомогти Феррарі стати кращою

Керівник Феррарі Фредерік Вассер вважає, що Льюїс Гамільтон має скоригувати свій підхід до пілотування, щоб швидше адаптуватися до боліду Скудерії.

Слова 56-річного француза наводить Motorsport.

Після Гран-прі Бахрейну Гамільтон заявив, що він почав розуміти, як треба керувати італійською машиною.

Вассер був радий це почути, але, на його думку, семиразовий чемпіон світу, який останні 12 років кар'єри провів у складі Мерседес, має робити трохи більше, щоб допомогти своїй новій команді.

"Ви не заміните 12 років співпраці за два тижні або за дві гонки. Це означає, що нам, безумовно, потрібно вдосконалюватися. Але я думаю, що це справедливо для всіх в команді, в паддоку. У нас є ДНК нашого виду спорту – намагатися робити кращу роботу. І я думаю, що добре, що Льюїс з таким мисленням говорить: "Гаразд, я теж повинен вдосконалюватися і пристосовуватися до машини". Ми будемо працювати над машиною, щоб адаптувати її під Льюїса, але і він повинен зробити крок вперед. І я думаю, що між нами це робиться в позитивному і дуже конструктивному ключі", – сказав Вассер.

За підсумками чотирьох етапів сезону Льюїс Гамільтон посідає сьоме місце особистого заліку, заробивши 25 очок. 40-річний британець мав би більше балів, якби його не дискваліфікували після Гран-прі Китаю.

Феррарі у свою чергу наразі є четвертою командою в Кубку конструкторів, маючи в активі 57 очок.

Нагадаємо, що завтра, 18 квітня, в Джидді стартує п'ятий етап Формули-1 сезону-2025. Гран-прі Саудівської Аравії закриє перший потрійний етап кампанії.