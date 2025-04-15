Протистояння Піастрі та Норріса загострюється: розклад Гран-прі Саудівської Аравії

Пілот Макларен Оскар Піастрі здобув другу перемогу в сезоні Формули-1, вигравши Гран-прі Бахрейну, а це означає, що на нас очікує третій етап поспіль напередодні тижневої перерви – Гран-прі Саудівської Аравії.

Гоночний вікенд триватиме з п'ятниці 18 квітня по неділю 20-го. Етап, що проходить у місті Джидда на однойменному автодромі проводиться у Ф-1 лише вп'яте в історії.

Усього три різні пілоти здобували перемогу в Саудівській Аравії – двічі це вдавалося чинному чемпіону світу Максу Ферстаппену, одного разу його колишньому напарнику Серхіо Пересу, а ще раз в Джидді перемагав Льюїс Гамільтон, виступаючи в складі Мерседес.

Зауважимо, що напередодні Гран-прі Бахрейну лідером загального заліку є пілот Макларен Ландо Норріс, який на кілька очок випереджає свого напарника Оскара Піастрі.

Розклад Гран-прі Саудівської Аравії

П'ятниця, 18 квітня

16:30 – 17:30. Перша практика

20:00 – 21:00. Друга практика

Субота, 19 квітня

16:30 – 17:30. Третя практика

20:00 – 21:00. Кваліфікація

Неділя, 20 квітня

20:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Саудівської Аравії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine + та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Напередодні пілот Макларен Оскар Піастрі заявив, що готовий до боротьби за титул із своїм напарником Ландо Норрісом.