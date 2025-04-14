Гамільтон: Я зрозумів, як керувати цим болідом Феррарі

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон знайшов позитивні моменти в своєму виступі на Гран-прі Бахрейну.

Слова 40-річного британця наводить Motorsport.

Після не найвдалішої кваліфікації семиразовий чемпіон світу зумів покращити свою підсумкову позицію, фінішувавши у гонці п'ятим, одразу за напарником Шарлем Леклером.

Це допомогло Гамільтону знайти нову мотивацію – він нарешті зрозумів, як керувати болідом Скудерії.

"Ми, як люди, дійсно застрягли на своїх шляхах. Я так довго їздив у певному стилі, певним чином, з однією і тією ж командою. Я пересів на нову машину, і вона вимагає зовсім іншого стилю водіння та налаштувань. Я використовую гальмування двигуном, яке ми ніколи, ніколи не використовували в мої попередні роки.

Думаю, я зрозумів, як машина любить їздити, тож, сподіваюся, якщо я зможу застосувати це наступного тижня, якщо зможу краще кваліфікуватися, я зможу провести набагато кращий вікенд. Я знаю, що можу, і я це зроблю", – сказав Гамільтон.