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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Гамільтон: Я зрозумів, як керувати цим болідом Феррарі

Олексій Погорелов — 14 квітня 2025, 13:57
Льюїс Гамільтон
Льюїс Гамільтон
Скудерія Феррарі

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон знайшов позитивні моменти в своєму виступі на Гран-прі Бахрейну.

Слова 40-річного британця наводить Motorsport.

Після не найвдалішої кваліфікації семиразовий чемпіон світу зумів покращити свою підсумкову позицію, фінішувавши у гонці п'ятим, одразу за напарником Шарлем Леклером.

Це допомогло Гамільтону знайти нову мотивацію – він нарешті зрозумів, як керувати болідом Скудерії.

"Ми, як люди, дійсно застрягли на своїх шляхах. Я так довго їздив у певному стилі, певним чином, з однією і тією ж командою. Я пересів на нову машину, і вона вимагає зовсім іншого стилю водіння та налаштувань. Я використовую гальмування двигуном, яке ми ніколи, ніколи не використовували в мої попередні роки.

Думаю, я зрозумів, як машина любить їздити, тож, сподіваюся, якщо я зможу застосувати це наступного тижня, якщо зможу краще кваліфікуватися, я зможу провести набагато кращий вікенд. Я знаю, що можу, і я це зроблю", – сказав Гамільтон.

За підсумками чотирьох етапів Формули-1 сезону-2025 Льюїс Гамільтон посідає сьоме місце особистого заліку, маючи 25 очок.

Раніше стало відомо, чому ФІА не покарала Джорджа Расселла за використання ДРС там, де цього не можна було робити.

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