Гамільтон: Я зрозумів, як керувати цим болідом Феррарі
Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон знайшов позитивні моменти в своєму виступі на Гран-прі Бахрейну.
Слова 40-річного британця наводить Motorsport.
Після не найвдалішої кваліфікації семиразовий чемпіон світу зумів покращити свою підсумкову позицію, фінішувавши у гонці п'ятим, одразу за напарником Шарлем Леклером.
Це допомогло Гамільтону знайти нову мотивацію – він нарешті зрозумів, як керувати болідом Скудерії.
"Ми, як люди, дійсно застрягли на своїх шляхах. Я так довго їздив у певному стилі, певним чином, з однією і тією ж командою. Я пересів на нову машину, і вона вимагає зовсім іншого стилю водіння та налаштувань. Я використовую гальмування двигуном, яке ми ніколи, ніколи не використовували в мої попередні роки.
Думаю, я зрозумів, як машина любить їздити, тож, сподіваюся, якщо я зможу застосувати це наступного тижня, якщо зможу краще кваліфікуватися, я зможу провести набагато кращий вікенд. Я знаю, що можу, і я це зроблю", – сказав Гамільтон.
За підсумками чотирьох етапів Формули-1 сезону-2025 Льюїс Гамільтон посідає сьоме місце особистого заліку, маючи 25 очок.
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