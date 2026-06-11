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Попереду ще багато роботи: керівник Феррарі поділився прогнозом на Гран-прі Барселони

Володимир Слюсарь — 11 червня 2026, 15:11
Попереду ще багато роботи: керівник Феррарі поділився прогнозом на Гран-прі Барселони
Фредерік Вассер
Скудерія Феррарі

Керівник команди Феррарі Фредерік Вассер поділився очікуваннями перед наступним Гран-прі Барселони.

Його слова наводить FormulaPassion.it.

"Ми вирушаємо до Барселони після двох вікендів, упродовж яких продемонстрували обнадійливу спроможність на конкуренцію.

У Монако та Канаді ми здобули хороші результати, але чудово розуміємо: попереду ще багато роботи, і нам потрібно й надалі концентруватися на власних завданнях.

Як і завжди, нашою метою буде максимальне розкриття потенціалу машини та рух уперед", – заявив француз.

Нагадаємо, що на Гран-прі Монако Льюїс Гамільтон фінішував другим, а Шарль Леклер достроково закінчив виступ через аварію Ленса Стролла.

Раніше повідомлялося, що в першій практиці Гран-прі Барселони у декількох командах Формули-1 проїдуть новачки замість основних гонщиків.

Формула 1 Феррарі Фредерік Вассер

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