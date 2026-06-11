Попереду ще багато роботи: керівник Феррарі поділився прогнозом на Гран-прі Барселони
Керівник команди Феррарі Фредерік Вассер поділився очікуваннями перед наступним Гран-прі Барселони.
Його слова наводить FormulaPassion.it.
"Ми вирушаємо до Барселони після двох вікендів, упродовж яких продемонстрували обнадійливу спроможність на конкуренцію.
У Монако та Канаді ми здобули хороші результати, але чудово розуміємо: попереду ще багато роботи, і нам потрібно й надалі концентруватися на власних завданнях.
Як і завжди, нашою метою буде максимальне розкриття потенціалу машини та рух уперед", – заявив француз.
Нагадаємо, що на Гран-прі Монако Льюїс Гамільтон фінішував другим, а Шарль Леклер достроково закінчив виступ через аварію Ленса Стролла.
Раніше повідомлялося, що в першій практиці Гран-прі Барселони у декількох командах Формули-1 проїдуть новачки замість основних гонщиків.