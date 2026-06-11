Попереду ще багато роботи: керівник Феррарі поділився прогнозом на Гран-прі Барселони

Керівник команди Феррарі Фредерік Вассер поділився очікуваннями перед наступним Гран-прі Барселони.

Його слова наводить FormulaPassion.it.

"Ми вирушаємо до Барселони після двох вікендів, упродовж яких продемонстрували обнадійливу спроможність на конкуренцію.

У Монако та Канаді ми здобули хороші результати, але чудово розуміємо: попереду ще багато роботи, і нам потрібно й надалі концентруватися на власних завданнях.

Як і завжди, нашою метою буде максимальне розкриття потенціалу машини та рух уперед", – заявив француз.