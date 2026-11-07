Керівництво Феррарі провело переговори з Леклером та Гамільтоном через їхню напруженість

Керівник Феррарі Фредерік Вассер спробував особисто владнати проблеми між пілотами команди Шарлем Леклером та Льюїсом Гамільтоном.

Про це повідомили у ESPN.

За словами функціонера, він не вводитиме нові правила поведінки в команді, але провів особисті розмови з обома гонщиками, щоб уникнути конфліктних ситуацій в майбутньому.

Також Вассер публічно закликав Гамільтона та Леклера поважати одне одного та бренд, який вони представляють.

"У нас відбулась розмова, але вона конфіденційна. Це питання поваги до них та до команди", – додав Вассер.

Зазначимо, що на початку гонки в межах Гран-прі Мексики Леклер намагався обігнати свого напарника, через що він втратив позиції, а сам монегаск змушений був зрізати трасу.

У підсумку, Леклер отримав 5 секунд штрафу, а Гамільтон з поулом завершив гонку на другому місці.

Згодом Льюїс Гамільтон розкритикував свого партнера за його менталітет. Британець в наступному інтерв'ю додав, що його не змусять мовчати, якщо у нього є якісь претензії до Леклера.