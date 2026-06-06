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Керівник Феррарі пропустить кваліфікацію Гран-Прі Монако

Олег Дідух — 6 червня 2026, 12:16
Керівник Феррарі пропустить кваліфікацію Гран-Прі Монако
Фредерік Вассер
Скудерія Феррарі

Керівник команди Феррарі Фредерік Вассер пропустить кваліфікацію Гран-Прі Монако в Формулі-1.

Про це повідомляє пресслужба італійської команди.

Вассер потрапив у лікарню та перебуватиме під наглядом лікарів. Інших подробиць у Феррарі не надали.

"Фред Вассер не буде присутнім на трасі сьогодні. Після ряду медичних обстежень Фред залишиться під наглядом у місцевому медичному закладі. Додаткової інформації не буде надано. Ми бажаємо Фреду швидкого одужання і з нетерпінням чекаємо на його повернення на трасу найближчим часом", – сказано в заяві команди.

Нагадаємо, кваліфікація Гран-Прі Монако відбудеться у суботу, 6 червня, початок – о 17:00 за київським часом. Гонка запланована на неділю, 7 червня.

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