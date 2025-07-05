Хорнер: Ферстаппен чітко дав зрозуміти, що хотів би завершити кар'єру в Ред Булл

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер поговорив про майбутнє Макса Ферстаппена у складі австрійської команди.

Слова 51-річного британця наводить сайт Формули-1.

Перед стартом етапу у Великій Британії з'явилася новина про активізацію переговорів Ферстаппена з Мерседесом, через що майбутнє 27-річного нідерландця в Ред Булл залишається під питанням.

Проте Хорнер запевнив, що чотириразовий чемпіон світу продовжить свої виступи у складі "биків".

"Всі дуже чітко розуміють, де ми знаходимося. Макс з Ред Булл із самого початку своєї кар'єри, всі його успіхи пов'язані з болідами Ред Булл, і він був важливою частиною нашої команди, він дуже вірить в неї і людей, які його оточують. Хоча завжди будуть спекуляції та шум, я думаю, що ми всі досить комфортно почуваємось, розуміючи, де ми знаходимось і яка ситуація. Ми не можемо контролювати наратив інших, але внутрішньо ми знаємо, де ми знаходимося", – сказав Хорнер.

Крістіан жартома заявив, якщо Ферстаппен все ж таки піде, Ред Булл збирається переманити Оскара Піастрі з Макларена.

Але при цьому Хорнер продовжив тему того, що Макс не залишить австрійський колектив.

"Наш план Б – Оскар Піастрі! Це все дуже суб'єктивно. Ми дуже зосереджені на наших нинішніх гонщиках і відносинах, у Макса контракт до 2028 року. Він чітко дав зрозуміти, що хотів би завершити свою кар'єру в боліді Ред Булл, від старту до фінішу – я думаю, що для нього це щось особливе та унікальне. Це те, на чому ми зосереджені, просто ігноруючи шум і зосереджуючись на тих сферах, де ми знаємо, що нам потрібно вдосконалюватися, і як це зробити".

Раніше Крістіан Хорнер розповів, за якої умови Макс Ферстаппен 100-відсотково залишиться в Ред Булл.

Варто зазначити, що пілот Феррарі Льюїс Гамільтон готовий порадити Максу Ферстаппену перейти в Мерседес.