Хорнер розповів, за якої умови Ферстаппен залишиться у Ред Булл

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер розповів, за якої умови 4-разовий чемпіон Макс Ферстаппен "на 100%" залишиться у команді.

Його слова передає SkySports.

"У нас чудові стосунки з Максом. Ми знаємо, де ми знаходимося в рамках угоди, яка завжди залишатиметься конфіденційною між ним і командою. Ми просто зосереджені на виступах. Якщо все залишиться так, як є, то на 100% він буде з нами наступного року", – сказав Хорнер.

Проте пізніше він уточнив, що неможливо бути на 100 відсотків впевненим у цьому,, так само як і в тому, що Джордж Рассел залишиться у Мерседес.

Після одинадцяти етапів Формули-1 сезону-2025 Ред Булл посідає четверте місце Кубку конструкторів, заробивши 162 очки. "Бики" відстають від Макларена, який очолює рейтинг, на 255 балів.

Раніше з'явилася інформація про активізацію переговорів Мерседес з Максом Ферстаппеном, який все більше відкритий до зміни команди.

Нагадаємо, що цього тижня у Великій Британії проходитиме дванадцятий етап сезону. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх вікендів 2025 року.