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Це чудова команда, – Гамільтон готовий порадити Ферстаппену змінити Ред Булл на Мерседес

Олексій Погорелов — 5 липня 2025, 08:33
Льюїс Гамільтон
Льюїс Гамільтон
Скудерія Феррарі

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон висловив готовність поговорити з Максом Ферстаппеном щодо потенційного переходу в Мерседес.

Слова 40-річного британця наводить ESPN.

Останнім часом все більше говорять про те, що Ферстаппен залишить Ред Булл після поточного сезону, погодившись на пропозицію "срібних стріл".

Гамільтон провів у німецькій команді 12 сезонів, перш ніж приєднатися до Скудерії перед стартом кампанії 2025 року. Сер Льюїс зізнався, що він би щиро порекомендував Максу перейти в Мерседес, якби нідерландець запитав його думку щодо цього питання.

"Звичайно. Якщо хтось, будь-хто, збирається запитати мене про Мерседес, це дивовижна команда, яка також має пристрасть, у них чудовий персонал, чудовий завод, чудове середовище для роботи. Мені буде цікаво подивитися, що з цього вийде", – сказав Гамільтон.

Нагадаємо, що вчора, 4 липня, у Сільверстоуні стартував дванадцятий етап Формули-1 сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом гоночних сесій британського вікенду.

Раніше Льюїс Гамільтон висловив сподівання, що Феррарі зможе провести сильний етап у його рідній Британії.

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