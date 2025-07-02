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Хорнер – про проблеми Ред Булл: Ніхто в команді не став раптово ідіотом за одну ніч

Олексій Погорелов — 2 липня 2025, 18:51
Крістіан Хорнер
Крістіан Хорнер
Формула-1

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер прокоментував проблеми, з якими команда зіткнулася в нинішньому сезоні.

Слова 51-річного англійця наводить Sky Sports.

Ще по ходу минулого сезону "бики" почали втрачати лідерські позиції на користь Макларена, який цього року закріпився у статусі лідера Формули-1.

Хорнер став на захист людей в своїй команді, заявивши, що у Ред Булл ще є певний запас міцності.

"Я все ще вірю, що у нас є сила в глибині команди. На жаль, ми не досягли того результату, якого б хотіли. Ми знаходимося в кінці життєвого циклу цього регламента. Я думаю, що ми скомпрометовані деякими інструментами, які у нас є.

Але це та сама фундаментальна група людей, яка 18 місяців тому розробила болід, що виграв усі Гран-прі, окрім одного. Вони не стали ідіотами за одну ніч.

Ви повинні визнати, що Макларен виконує чудову роботу, і мої їм вітання", – сказав Хорнер.

Після одинадцяти етапів Формули-1 сезону-2025 Ред Булл посідає четверте місце Кубку конструкторів, заробивши 162 очки. "Бики" відстають від Макларена, який очолює рейтинг, на 255 балів.

Раніше з'явилася інформація про активізацію переговорів Мерседес з Максом Ферстаппеном, який все більше відкритий до зміни команди.

Нагадаємо, що цього тижня у Великій Британії проходитиме дванадцятий етап сезону. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх вікендів 2025 року.

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Крістіан Хорнер

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