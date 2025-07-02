Макларени збільшують відрив, проблеми Вільямс та Гамільтон на домашній трасі: прев'ю Гран-прі Великої Британії

Європейське турне у Формулі-1 продовжується. Після надцікавого етапу в Австрії, фанатів "королеви автоспорту" очікує ще одне грандіозне Гран-прі.

З 4 по 6 липня на легендарному автодромі Сільверстон, що знаходиться поблизу однойменного села у графстві Нортгемптоншир, визначиться ще один переможець етапу Ф-1. Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні Гран-прі Великої Британії-2025.

Історична довідка

Гран-прі Великої Британії – одна з найстаріших і найбільш знакових гонок у календарі Формули-1. Саме тут, на трасі Сільверстоун, 13 травня 1950 року відбулася перша в історії гонка чемпіонату світу Формули-1. Відтоді етап Великої Британії незмінно присутній у календарі, і лише формат та місце проведення змінювалися з роками.

Перші роки Гран-прі проходив поперемінно на трасах Сільверстоун, Ейнтрі та Брендс-Гетч. Від 1987 року постійною домівкою етапу знову став Сільверстоун, який з часом зазнав суттєвих оновлень і перетворився на одну з найшвидших і найбільш технічних трас у чемпіонаті.

Окрім того, Гран-прі Великої Британії, разом з ГП-Італії, є єдиними етапами які проводилися протягом кожного сезону чемпіонату. На заваді цьому не стали навіть пандемія COVID-19, яка свого часу внесла значні зміни в календар змагань.

Зауважимо, що найближчі 9 років Сільверстоун продовжуватиме приймати етап Формули-1, включно до 2034 року, хоча враховуючи популярність та культовість цієї гонки є відчуття, що до поки буде існувати Ф-1, існуватиме і Гран-прі Великої Британії.

Рекорди етапу в Британії

Найуспішнішим на цьому етапі є домашній гонщик Льюїс Гамільтон. 9 перемог на треку в Сільверстоуні є історичним досягненням, у жодного пілота немає стільки перших місць на одній трасі.

Окрім того, Гамільтон перемагав у Британії у трьох різних десятиліттях (одного разу в нульових, п'ять у десятих та тричі у двадцятих) та за дві команди – Макларен та Мерседес. Чи вдасться серу Льюїсу перемогти тут із Феррарі покаже гонка в неділю.

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Тим паче саме Скудерія є найкращою командою на теренах Великої Британії. І хоча половину перемог італійська команда тут здобула ще до 80-х, саме вони випереджають тут британські колективи Макларен та Вільямс із Мерседесом, де домінував Гамільтон.

Загалом Феррарі 18 разів перемагали у Великій Британії, Макларен це робили 14 разів і зможуть наблизитися цього вікенду, якщо вдало реалізують швидкість свого боліда.

Вільямс та Мерседес мають по 10 перемог, але якщо "срібні стріли" перемагали востаннє минулого року, то британський колектив ще 1997-го святкував тріумф на домашньому етапі.

A list of legends 👊



Lewis Hamilton's 2024 victory was his ninth British Grand Prix win, meaning he tops the list of Brits to have won on home soil 🏆#F1 #BritishGP pic.twitter.com/pPblJvA5dV — Formula 1 (@F1) July 1, 2025

Конфігурація треку

Ті, хто в 1942 році прокладав периметральну дорогу до аеродрому Сільверстоун, навіть не підозрювали, що створять одну з найкультовіших трас у світі автоспорту. Уперше цей трек був використаний для проведення автоперегонів ще у 1947 році.

З того часу траса неодноразова змінювалася, а поточна конфігурація використовується з 2011 року.

Графік, що показує кожну зміну конфігурації траси Сільверстоун Wiki

Сільверстоун відомий своїми культовими зв'язками поворотів, такими як Мегготс, Беккетс і Копс, які вимагають максимальної віддачі як від гонщиків, так і від машин. Крім того, британська погода часто вносить корективи у хід змагань, додаючи непередбачуваності.

Загалом трек налічує 18 поворотів, 2 зони DRS. Довжина Сільверстоуну складає 5,891 км, а 52 кола гонки формують загальну протяжність заїзду у 306,198 км.

Рекордне коло гонки на Гран-прі Великої Британії продемонстрував пілот Ред Булл Макс Ферстаппен у 2020 році – 1:27,097.

F-1

Фаворити та інтриги Гран-прі Великої Британії

Після абсолютної домінації на етапі в Австрії мало хто може сказати про те, що Макларен будуть не фаворитами на домашньому треку.

Звичайно, "папая", яка стане "срібною" на одну гонку, не так комфортно себе буде почувати на Сільверстоуні, як це було на Ред Булл Ринзі, проте швидкість чинного лідера Кубку Конструкторів ніхто не применшує.

Ба більше, Ландо Норріс, який продовжує боротьбу за титул чемпіона світу, ще ніколи не тріумфував на домашній трасі. Після Гран-прі Австрії відставання від Оскара Піастрі скоротилося до 15 очок, тож на домашньому етапі в британця має бути подвійна мотивація.

Так само реабілітуватися захоче і Мерседес, після перемоги в Канаді, Джордж Расселл, ще один британський гонщик, провів не найкращий заїзд у Австрії, то ж знову заїхати на подіум удома буде чудовим результатом.

Проте найбільша увага буде прикута до Льюїса Гамільтона. Британець, який є найуспішнішим не лише на домашній трасі, а й одним з найтитулованіших пілотів Формули-1 загалом, зараз переживає не найкращі часи у Феррарі.

Жодного повноцінного подіуму за вже 11 гонок є найгіршим результатом для сера Льюїса у кар'єрі. Де як не вдома, на найкращій трасі в кар'єрі, зупинити цю чорну полосу.

І хоча зараз у Гамільтона проблеми не лише з Макларенами, Мерседесом та Ферстаппеним, а й з напарником Шарлем Леклером, уболівальники на трибунах будуть мотивувати 7-разового чемпіона світу зробити ще одне диво на Сільверстоуні.

A reminder that Lewis Hamilton has finished on the podium at every #BritishGP for the last 11 years 🇬🇧🍾 pic.twitter.com/5lQiWwQLHL — Autosport (@autosport) June 30, 2025

Ну і звичайно ми не могли оминути проблеми Вільямс. Ще одна британська команда зараз переживає дуже невдалі часи.

Від питання про можливу 4 силу після Гран-прі Маямі, ми вже думаємо, а чи команда з Грова взагалі настільки швидка, як це здавалося на початку сезону і чи умовні Рейсінг Буллз, Гаас та Заубер набагато повільніші.

На домашньому етапі Вільямс має виправити свої проблеми із надійністю, а Карлос Сайнс із Алексом Албоном мусять провести стабільний заїзд та привезти команді очки.

Шини, стратегії та погода у Великій Британії

У суботу метеорологи прогнозують дощ, тож кваліфікація може видатись напрочуд цікавою та інтригуючою.

А ось у неділю має бути похмуро, проте без опадів. Це означає, що стратегія на кваліфікацію та гонку можуть відрізнятися, а це може спричинити певний дисбаланс у пелетоні.

На етап у Великій Британії на нас знову очікує більш м'яка конфігурація гуми ніж минулого року: C2-жорстка, C3-середня та C4-м'яка.

Враховуючи, що у 2024 більшість проїхали на стратегії з одним піт-стопом, то можлива така зміна типу шин вплине на кількість заїздів на піт-лейн протягом етапу.

Прогноз Чемпіона

Як і минулого разу спробуємо дати не очевидний прогноз на етап.

Якщо минулого разу ми вгадали з 4 лідерами протягом заїзду (окрім двох Макларенів, які боролися між собою, на першому місці ще побували обидва гонщики Феррарі, що пізніше заїжджали на піти), то на цей раз спробуємо вгадати, що відразу два британських пілоти стоятимуть на подіумі.

Розклад Гран-прі Великої Британії

П'ятниця, 4 липня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

Субота, 5 липня

13:30 – 14:30. Третя Практика

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 6 липня

17:00. Гонка

Де дивитися Гран-прі Великої Британії-2025

Дивитися гонку та кваліфікацію Гран-прі Великої Британії можна на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports Ukraine +.